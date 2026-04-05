"Образ був злізаний": зірка 90-х розповів про давню образу на Олега Винника

Коротко:
- Лері Вінн вважає, що його сценічний образ був запозичений колегою
- Лері Вінн пропонував Олегу Виннику створити дует
Український співак Валерій Дятлов, відомий під сценічним ім'ям Лері Вінн, відверто заявив про причини свого невдоволення Олегом Винником. Про це Лері Вінн розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.
За словами артиста, він вважає, що його сценічний образ був запозичений колегою. Лері Вінн стверджує, що схожість помітна, якщо порівняти його фотографії кінця 1990-х – початку 2000-х років із пізнішими образами Винника.
"Так, образ дійсно був "злізаний", і ніхто цього не приховував. Я ставив запитання: "Що ви робите? Подивіться мої фото з 1998-2003 років – це практично точна копія, ви повторили всі образи". У відповідь почув: "Та ти ж зараз цим не користуєшся". Я запропонував: "То заплатіть, та й користуйтеся", – згадав Лері Вінн.
Лері Вінн додав, що пропонував колезі створити дует, щоб об'єднати шанувальників. Однак ця ідея так і не реалізувалася.
"Згодом спала на думку інша ідея: "Слухайте, давайте створимо дует, влаштуємо якийсь гарний скандал... Уявіть, як поведуть себе фанатки – його і мої". Але, на жаль, люди часом не вміють мислити стратегічно, тому – ідея померла ще до народження", – додав співак.
До речі, Лері Вінн народився в Дніпрі, а пізніше переїхав до Вінниці. Його співоча кар'єра розпочалася в 1990 році, а через кілька років чоловік став заслуженим артистом України. Зараз Лері Вінн уже відійшов від активної сцени і займається власним івент-бізнесом.
Про особу: Лері Вінн
Лері Вінн — український співак, заслужений артист України. Валерій Дятлов (Лері Вінн) народився 17 жовтня 1962 року в Дніпропетровську, пізніше сім'я переїхала до Вінниці. З 1996 по 1999 рік Лері Вінн став незмінним ведучим і обличчям музичної програми "Шлягер бо Шлягер". З 1998 року починається новий виток популярності. Знімається кліп на пісню "Вітер", яку співають уже за межами СНД. Вона прозвучала у фіналі фестивалю "Пісня-98" у Росії.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Про особу: Олег Винник
Олег Винник — український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктоване неназваною хворобою.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред