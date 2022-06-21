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"В його житті не самий простий період": Олександр Рибак поїхав у США лікувати багаторічну залежність

21 червня 2022, 02:57

36-річний скрипаль намагається подолати свою слабкість більше 10 років.

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Олександр Рибак лікується від залежності в США / instagram.com/rybakofficial

Норвезько-білоруський скрипаль, співак, переможець Євробачення-2009 Олександр Рибак відправився в США щоб пройти курс лікування від багаторічної залежності.

Слабкість музиканта - снодійне і антидепресанти. Це - не перша спроба позбутися шкідливої звички: два роки тому він вже лягав на реабілітацію.

Тоді він заявив, що витратив на свою залежність 10 років життя, і це серйозно позначилося на його психічному і фізичному здоров'ї. Тому він вирішив поставити в цьому питанні крапку.

"Це торкнулося не тільки мого мозку, але і відбилося на м'язах, шлунку і загальному стані організму. Ця залежність псувала мої стосунки з людьми, але найголовніше, вона майже знищила мою волю до життя", - розповідав Рибак.

Очевидно, однієї поїздки в рехаб виявилося недостатньо. В білоруських ЗМІ з'явилася новина про те, що скрипаль переживає важкий період життя, у зв'язку з чим він відправився в США на повторне лікування.

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