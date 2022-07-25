В Англії помер актор-зірка легендарного фільму"Титанік" / https://ua.depositphotos.com/ і Вікіпедія

Легендарний англійський актор, який відомий за роллю Спейсера Лавджоя в блокбастері "Титанік" Девід Уорнер помер на 81-му році життя. Про це повідомляє BBC з посиланням на сім'ю артиста.

"Протягом останніх 18 місяців він підходив до свого діагнозу з характерним витонченістю і гідністю. Нам, його родині і друзям, буде його дуже не вистачати, і ми будемо пам'ятати його як добросердого, щедрого і емпатичного людини, партнера і батька, чия спадщина залишиться в пам'яті безлічі людей на довгі роки. Ми вбиті горем", - розповіли його рідні.

Уорнер помер від наслідків онкології в будинку престарілих в Нортвуді, де створені особливі умови для акторів і представників творчих професій.

У актора дуже багата фільмографія-близько двохсот фільмів. Він відомий роботами в таких картинах як "Омен", "Трон", "втрачений світ", "Суїнні Тодд: демон-перукар з Фліт-стріт", "Люди в чорному".

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Нагадаємо, раніше в США помер Джеймс Каан - американський актор, відомий за роллю Сонні Корлеоне в мафіозній епопеї" Хрещений батько", а також по ряду ключових фільмів 1970-х років, помер у віці 82 років.

До того в Литві на 86-му році життя помер Регімантас Адомайтіс - легендарний актор і суперзірка радянського кіно

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