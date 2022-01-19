Гаспар Ульєль помер після падіння зі скелі - французькому акторові було 37 років

Актор помер від отриманих травм після нещасного випадку на гірськолижному курорті.
Французьке видання Le Monde сповістило про смерть 37-річного французького актора Гаспара Ульєля в результаті падіння зі скелі.
Сумну звістку підтвердила сім'я актора в прес-релізі, направленому Agence France-Presse його агентом. Йому було 37 років.
Гаспар Ульєль зірвався зі скелі під час катання на лижах на курорті в Савойї. Інцидент стався 18 січня близько 16:00 за місцевим часом.
Актор в несвідомому стані був доставлений вертольотом в госпіталь Гренобля. Лікарі оцінювали його стан, як вкрай важкий.
Унаслідок нещасного випадку, що призвів до смерті Гаспара Ульєля, відкрито поліцейське розслідування.
Передбачається, що падіння Ульєля не було випадковістю - ймовірно він зіткнувся з іншим лижником.
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