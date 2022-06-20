Помер легендарний радянський актор з Прибалтики

Помер Регімантас Адомайтіс - зірка радянського кіно, відомий за фільмами "Ніхто не хотів вмирати" і "Зелений фургон".
На 86-му році життя помер легендарний актор і суперзірка радянського кіно родом з Литви Регімантас Адомайтіс. Про це пишуть литовські ЗМІ.
Причина смерті артиста офіційно не називається. Свої співчуття у зв'язку зі смертю актора висловив литовський президент Гітанас Науседа.
"Своєю особистістю і діяльністю він охопив цілу епоху литовської культури", – написав керівник держави.
У 1962-1963 роках Адомайтіс працював актором у драматичному театрі Капсукаса, в 1963-1967 роках працював у Каунаському державному академічному театрі драми. З 1967 року був актором Литовського національного драматичного театру.
Адомайтіс став відомий в середині 60-х після фільму "ніхто не хотів вмирати", який поставив Вітаутас Жалакявічус (згодом вони зробили ще кілька кінокартин).
Крім того, артист активно грав в десятках радянських картин ‒ в тому числі "Трест, який лопнув" і "Зелений фургон".
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на 80-му році життя помер радянський і вірменський актор Рафаель Котанджян.
Артист грав у театрі, кіно, був актором озвучення мультфільмів. Для українського глядача Котанджян запам'ятається виконанням ролі Паргали Ібрагіма-паші в українському костюмно-історичному телесеріалі Роксолана (1997-2003).
До того, у віці 89 років помер радянський актор Геннадій Юхтін. Артист помер від наслідків коронавірусу.
За майже 70-річну кар'єру артист знявся в більш ніж 120-ти картинах. Широкій аудиторії найбільше запам'яталися кінороботи Геннадія Гавриловича у фільмах Весна на Зарічній вулиці, Невловимі месники, Острів скарбів, Акваланги на дні, Брати Карамазови.
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