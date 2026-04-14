"Усі вже помітили": Наталка Денисенко сміливо показала животик

Актрису підозрюють у вагітності.

Наталка Денисенко — вагітність

Наталку Денисенко підозрюють у вагітності

Відома українська актриса Наталка Денисенко відповіла на привітання шанувальників з вагітністю в Instagram. Увагу фанатів привернув округлий живіт знаменитості.

Актриса відреагувала на припущення шанувальників з гумором і вийшла в Stories, продемонструвавши свій животик. Денисенко заявила, що більше не може приховувати цю інформацію, оскільки в мережі її швидко викрили.

Наталка Денисенко - діти

"Не хотіла вам говорити, але це очевидно і вже всі помітили", — написала Наталка.

Знаменитість не стала довго тримати інтригу. У наступному відео вона втягнула живіт і показала, що ознак вагітності у неї немає. Також актриса розкрила справжню причину появи округлого живота — виявилося, що Наталка не відмовляла собі в частуваннях на Великдень.

Наталка Денисенко показала фігуру

"Так! Я не можу приховувати! У мене в животі дві паски! Обіцяю з завтрашнього дня припинити це. Тому що ви почали вітати мене з вагітністю", — посміялася Денисенко.

Наталка Денисенко

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

