"Четверта стадія": дочка Ніни Матвієнко відверто заговорила про її хворобу

Відома співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла про хворобу своєї зіркової мами. За словами артистки в інтерв'ю Аліні Доротюк, лікарі не змогли врятувати Ніну Матвієнко.
За словами зірки, родина дізналася про діагноз легендарної української співачки занадто пізно. Коли Ніна Митрофанівна перестала приховувати нездужання, лікарі діагностували у неї четверту стадію раку.
"Їй стало дуже боляче, вона почала кричати і це показала фізично... Лікарі говорили, що пізно, все вже, четверта стадія і де ми були", — висловилася Тоня.
Артистка закликала всіх не зволікати з візитом до лікаря, якщо з'явилося нездужання. Вона підкреслила, що спроби самолікування можуть призвести до непоправних наслідків, як це сталося з Ніною Матвієнко.
"І ось чому я хочу говорити про це, щоб ми ходили: перевірялися, дбали про здоров'я, робили аналізи, не займалися цими всякими травами і "сама себе вилікую, бо я ж все знаю", — заявила дочка співачки.
Також Тоня Матвієнко розповіла, що її зіркова мама до останнього вірила у своє одужання і не впадала у відчай. Свій діагноз вона приховувала і вела усамітнений спосіб життя. Родина постійно підтримувала Ніну Митрофанівну до останньої хвилини життя.
"Восени вже можна було її вивезти на інвалідному візку в парк. Але багато гостей теж не було, бо вона соромилася, що має поганий вигляд. Бо вона вірила, що вилікується і ніхто не дізнається. Спочатку не говорили про діагноз, але вона здогадалася", — поділилася Матвієнко.
Про особу: Ніна Матвієнко
Ніна Митрофанівна Матвієнко (10 жовтня 1947 — 8 жовтня 2023) — українська співачка та акторка. Народна артистка Української РСР (1985), лауреатка Державної премії УРСР ім. Тараса Шевченка (1988), Герой України. Входила до Спілки кінематографістів України (1989). Мати співачки Антоніни Матвієнко. Національна легенда України (2024 — посмертно).
