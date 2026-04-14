"Четверта стадія": дочка Ніни Матвієнко відверто заговорила про її хворобу

Христина Трохимчук
14 квітня 2026, 10:07
Тоня Матвієнко розповіла про діагноз своєї зіркової мами.
Ніна Матвієнко померла — діагноз співачки
Ніна Матвієнко померла — діагноз співачки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвієнко; скріншот із відео



  • Причину смерті Ніни Матвієнко
  • Чому співачку не змогли врятувати

Відома співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла про хворобу своєї зіркової мами. За словами артистки в інтерв'ю Аліні Доротюк, лікарі не змогли врятувати Ніну Матвієнко.

За словами зірки, родина дізналася про діагноз легендарної української співачки занадто пізно. Коли Ніна Митрофанівна перестала приховувати нездужання, лікарі діагностували у неї четверту стадію раку.

"Їй стало дуже боляче, вона почала кричати і це показала фізично... Лікарі говорили, що пізно, все вже, четверта стадія і де ми були", — висловилася Тоня.

Ніна Матвієнко хворіла перед смертю
Ніна Матвієнко хворіла перед смертю / фото: instagram.com, Ніна Матвієнко

Артистка закликала всіх не зволікати з візитом до лікаря, якщо з'явилося нездужання. Вона підкреслила, що спроби самолікування можуть призвести до непоправних наслідків, як це сталося з Ніною Матвієнко.

"І ось чому я хочу говорити про це, щоб ми ходили: перевірялися, дбали про здоров'я, робили аналізи, не займалися цими всякими травами і "сама себе вилікую, бо я ж все знаю", — заявила дочка співачки.

Також Тоня Матвієнко розповіла, що її зіркова мама до останнього вірила у своє одужання і не впадала у відчай. Свій діагноз вона приховувала і вела усамітнений спосіб життя. Родина постійно підтримувала Ніну Митрофанівну до останньої хвилини життя.

"Восени вже можна було її вивезти на інвалідному візку в парк. Але багато гостей теж не було, бо вона соромилася, що має поганий вигляд. Бо вона вірила, що вилікується і ніхто не дізнається. Спочатку не говорили про діагноз, але вона здогадалася", — поділилася Матвієнко.

Про особу: Ніна Матвієнко

Ніна Митрофанівна Матвієнко (10 жовтня 1947 — 8 жовтня 2023) — українська співачка та акторка. Народна артистка Української РСР (1985), лауреатка Державної премії УРСР ім. Тараса Шевченка (1988), Герой України. Входила до Спілки кінематографістів України (1989). Мати співачки Антоніни Матвієнко. Національна легенда України (2024 — посмертно).

США блокують Ормузьку протоку: Льоушкін розповів, що буде з цінами на паливо

США блокують Ормузьку протоку: Льоушкін розповів, що буде з цінами на паливо

В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато поранених

В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато поранених

В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

Україну накриє пилова буря: синоптики вже назвали дату

Україну накриє пилова буря: синоптики вже назвали дату

Два продукти-рятівники в СРСР: що їли радянські люди у будь-якій ситуації

Два продукти-рятівники в СРСР: що їли радянські люди у будь-якій ситуації

Гороскоп Таро на травень 2026: Овнам — удача, Тельцям — гроші, Близнюкам — новий початок

Гороскоп Таро на травень 2026: Овнам — удача, Тельцям — гроші, Близнюкам — новий початок

Китайський гороскоп на завтра, 15 квітня: Свиням — подарунки, Зміям — порада

Китайський гороскоп на завтра, 15 квітня: Свиням — подарунки, Зміям — порада

ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість

ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість

