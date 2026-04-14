Коротка спідниця та яскрава посмішка: Алла Пугачова вразила святковим виглядом

Співачка вирішила продемонструвати свій великодній образ.

https://glavred.net/stars/korotkaya-yubka-i-yarkaya-ulybka-alla-pugacheva-voshitila-prazdnichnym-vidom-10756391.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова — нове фото

Ви дізнаєтеся:

Алла Пугачова відсвяткувала Великдень

Як зараз виглядає Алла Пугачова

Російська співачка Алла Пугачова, яка підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення, вирішила розвіяти чутки про свій жалюгідний стан здоров'я. Примадонна поділилася в Instagram свіжим фото зі святкування Великодня.

Артистка сфотографувалася з символом свята за кордоном — милим білим зайчиком. Незважаючи на вік, Пугачова не відмовила собі у сміливому образі. Співачка постала перед шанувальниками в наряді, що складається з блискучого лонгсліва та короткої фатинової спідниці, яка не приховувала її стрункі ноги. Образ примадонна доповнила сріблястим поясом і туфельками на невисокому каблуці.

відео дня

Як виглядала Алла Пугачова на Великдень / фото: instagram.com, Алла Пугачова

Співачка вирішила нагадати всім, що світло і добро великоднього дня необхідно зберігати у своїй душі завжди.

"Світле свято минуло, а світло в душі залишилося", — підписала знімок Алла Пугачова.

Думки шанувальників розділилися — хтось захоплюється сміливістю та зовнішнім виглядом артистки, а дехто вважає такий образ занадто дитячим для знаменитості.

Алла Пугачова зблизька — свіже фото / фото: instagram.com, elina_7708

"Нехай у вашій родині та домі завжди буде багато світла"

"Хто ця молода, красива дівчина поруч із зайчиком?"

"Як називається хвороба у бабусь, які у своєму похилому віці починають одягатися як маленькі дівчатка?"

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред