Коротка спідниця та яскрава посмішка: Алла Пугачова вразила святковим виглядом

- Алла Пугачова відсвяткувала Великдень
- Як зараз виглядає Алла Пугачова
Російська співачка Алла Пугачова, яка підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення, вирішила розвіяти чутки про свій жалюгідний стан здоров'я. Примадонна поділилася в Instagram свіжим фото зі святкування Великодня.
Артистка сфотографувалася з символом свята за кордоном — милим білим зайчиком. Незважаючи на вік, Пугачова не відмовила собі у сміливому образі. Співачка постала перед шанувальниками в наряді, що складається з блискучого лонгсліва та короткої фатинової спідниці, яка не приховувала її стрункі ноги. Образ примадонна доповнила сріблястим поясом і туфельками на невисокому каблуці.
Співачка вирішила нагадати всім, що світло і добро великоднього дня необхідно зберігати у своїй душі завжди.
"Світле свято минуло, а світло в душі залишилося", — підписала знімок Алла Пугачова.
Думки шанувальників розділилися — хтось захоплюється сміливістю та зовнішнім виглядом артистки, а дехто вважає такий образ занадто дитячим для знаменитості.
"Нехай у вашій родині та домі завжди буде багато світла"
"Хто ця молода, красива дівчина поруч із зайчиком?"
"Як називається хвороба у бабусь, які у своєму похилому віці починають одягатися як маленькі дівчатка?"
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Раніше Главред повідомляв, що суд у РФ виніс вирок Артему Чекаліну, колишньому чоловікові блогерки та телеведучої Лерчек. За даними російських ЗМІ, він отримав тюремний термін за незаконне виведення з країни суми, що перевищує 250 мільйонів рублів.
Також олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва пережила важку втрату — пішла з життя її мати, Людмила Петриченко. Родина титулованої гімнастки не повідомляє подробиць про причини смерті близької людини чемпіонки, але повідомила про місце прощання з нею.
Про особу: Алла Пугачова
Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.
