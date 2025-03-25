В одному браслеті: голлівудська актриса знялася у сміливій фотосесії

Коротко:
- Яке фото опублікувала Зої Салдана
- Який вона має вигляд
Американська акторка Зої Салдана, яка отримала довгоочікувану статуетку на останній церемонії "Оскара" за втілення юриста Ріти Мори Кастро у фільмі "Емілія Перес", показала себе в абсолютно новому обличчі.
На своїй сторінці в Instagram акторка показала своє шикарне тіло, яке перебуває в ідеальній формі у свої 46 років. Зої Салдана знялася абсолютно оголеною. На ній був тільки об'ємний браслет.
У березні 2013 року Салдана почала зустрічатися з італійським художником Марко Перего. Вони таємно одружилися в червні 2013 року в Лондоні. У липні 2015 року Салдана розповіла, що Перего, наперекір традиціям, після весілля взяв її прізвище. Таким чином, Зої стала Зої Салдана-Перего, а Марко - Марко Перего-Салдана.
У них є троє синів - близнюки Арідіо Перего-Салдана і Боуї Езіо Перего-Салдана і Зен Перего-Салдана.
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Нагадаємо, в ніч на 3 березня в Лос-Анджелесі відбулося нагородження переможців головної кінопремії Американської кіноакадемії. Цього року справжнім тріумфатором Оскара став фільм "Анора", який отримав 5 статуеток.
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Що таке нагорода "Оскар"?
"Оскар" - найпрестижніша нагорода в кінематографі США і щорічний приз із багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Маєром на кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer 1927 року. Сам приз - позолочена статуетка, відома з 1939 року як "Оскар".
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