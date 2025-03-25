В одному браслеті: голлівудська актриса знялася у сміливій фотосесії

Зої Салдана знялася в новій відвертій фотосесії.

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Зої Салдана показала шикарне фото / Колаж Главред, фото Instagram/zoesaldana

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Яке фото опублікувала Зої Салдана

Який вона має вигляд

Американська акторка Зої Салдана, яка отримала довгоочікувану статуетку на останній церемонії "Оскара" за втілення юриста Ріти Мори Кастро у фільмі "Емілія Перес", показала себе в абсолютно новому обличчі.

На своїй сторінці в Instagram акторка показала своє шикарне тіло, яке перебуває в ідеальній формі у свої 46 років. Зої Салдана знялася абсолютно оголеною. На ній був тільки об'ємний браслет.

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Зої Салдана показала нове фото / Фото Instagram/zoesaldana

У березні 2013 року Салдана почала зустрічатися з італійським художником Марко Перего. Вони таємно одружилися в червні 2013 року в Лондоні. У липні 2015 року Салдана розповіла, що Перего, наперекір традиціям, після весілля взяв її прізвище. Таким чином, Зої стала Зої Салдана-Перего, а Марко - Марко Перего-Салдана.

Зої Салдана похизувалася шикарним тілом / Фото Instagram/zoesaldana

У них є троє синів - близнюки Арідіо Перего-Салдана і Боуї Езіо Перего-Салдана і Зен Перего-Салдана.

Зої Салдана похизувалася шикарним тілом / Фото Instagram/zoesaldana

Зої Салдана похизувалася шикарним тілом / Фото Instagram/zoesaldana

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