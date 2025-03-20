"Я страшенно пишаюся": донька Вілліса показала свіже фото тяжкохворого актора

Стисло:
- На сімдесятиріччя Брюса Вілліса його донька та дружина показали рідкісні фото зірки
- Вони залишили зворушливі послання до знімків
19 березня американському акторові Брюсу Віллісу виповнилося 70 років. Навесні 2022 року він завершив свою кінокар'єру за станом здоров'я, а у 2023-му стало відомо, що Міцний горішок страждає через рідкісну форму деменції - лобно-скроневу.
Нині актор вчиться жити своє найкраще життя в оточенні сім'ї, яка зі зворушливою відданістю підтримує його щодня. Ювілей Брюса не пройшов непомітно. Приміром, у своєму блозі в Instagram його донька Таллула (від акторки Демі Мур), показала, який вигляд має її зірковий тато зараз, та залишила зворушливе привітання.
"Він космонавт, герой зі значком, зухвалий детектив із неперевершеним гумором - і мені випала честь спостерігати, як усі ці різні персонажі ожили й увійшли в історію завдяки його вродженій силі духу та душі. Але насправді це мій тато. ... Він - людина, чоловік, син, хлопець із Джерсі, якому випав довбаний джекпот у житті завдяки удачі, яку він навіть не зміг пояснити. І я люблю цього хлопця з Джерсі, який розчісував мені волосся у ванній, завжди стежив, щоб я клала рушник, якщо збиралася їсти в його ліжку, і відомий як Король кукурудзяних тістечок у нашому безпечному колі близьких людей. Роками я червоніла, коли люди дізнавалися моє "повне" ім'я. Але я страшенно пишаюся тим, що я Таллула Белль Вілліс", - написала вона.
Фото чоловіка в його найкращі часи опублікувала також його друга (і нинішня) дружина - модель Емма Гемінг. Свій пост вона присвятила не тільки дорогому серцю іменинникові, а й його шанувальникам, і всім тим, хто підтримує його та його близьких у ці складні для них часи.
"Сьогодні День народження Брюса, і якщо я щось і знаю, так це те, що немає кращих фанатів, ніж фанати Брюса. Тож залийте його любов'ю сьогодні - він це відчує, клянуся, відчує. Ви дуже сильна компанія. Мені подобається, як ви підтримуєте його, і я так вдячна, що в нього є ви", - поділилася емоціями Емма.
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Хто такий Брюс Вілліс?
Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".
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