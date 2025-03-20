"Я страшенно пишаюся": донька Вілліса показала свіже фото тяжкохворого актора

Нещодавно Міцний горішок відсвяткував ювілей - 70 років.

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Брюс Вілліс зараз - сім'я привітала актора з ювілеєм / колаж: Главред, фото: instagram.com/buuski

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На сімдесятиріччя Брюса Вілліса його донька та дружина показали рідкісні фото зірки

Вони залишили зворушливі послання до знімків

19 березня американському акторові Брюсу Віллісу виповнилося 70 років. Навесні 2022 року він завершив свою кінокар'єру за станом здоров'я, а у 2023-му стало відомо, що Міцний горішок страждає через рідкісну форму деменції - лобно-скроневу.

Нині актор вчиться жити своє найкраще життя в оточенні сім'ї, яка зі зворушливою відданістю підтримує його щодня. Ювілей Брюса не пройшов непомітно. Приміром, у своєму блозі в Instagram його донька Таллула (від акторки Демі Мур), показала, який вигляд має її зірковий тато зараз, та залишила зворушливе привітання.

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"Він космонавт, герой зі значком, зухвалий детектив із неперевершеним гумором - і мені випала честь спостерігати, як усі ці різні персонажі ожили й увійшли в історію завдяки його вродженій силі духу та душі. Але насправді це мій тато. ... Він - людина, чоловік, син, хлопець із Джерсі, якому випав довбаний джекпот у житті завдяки удачі, яку він навіть не зміг пояснити. І я люблю цього хлопця з Джерсі, який розчісував мені волосся у ванній, завжди стежив, щоб я клала рушник, якщо збиралася їсти в його ліжку, і відомий як Король кукурудзяних тістечок у нашому безпечному колі близьких людей. Роками я червоніла, коли люди дізнавалися моє "повне" ім'я. Але я страшенно пишаюся тим, що я Таллула Белль Вілліс", - написала вона.

Брюс Вілліс зараз - сім'я привітала актора з ювілеєм / instagram.com/buuski

Фото чоловіка в його найкращі часи опублікувала також його друга (і нинішня) дружина - модель Емма Гемінг. Свій пост вона присвятила не тільки дорогому серцю іменинникові, а й його шанувальникам, і всім тим, хто підтримує його та його близьких у ці складні для них часи.

"Сьогодні День народження Брюса, і якщо я щось і знаю, так це те, що немає кращих фанатів, ніж фанати Брюса. Тож залийте його любов'ю сьогодні - він це відчує, клянуся, відчує. Ви дуже сильна компанія. Мені подобається, як ви підтримуєте його, і я так вдячна, що в нього є ви", - поділилася емоціями Емма.

Брюс Вілліс - із сімейних архівів Емми Гемінг / instagram.com/emmahemingwillis

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Хто такий Брюс Вілліс? Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

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