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Оскароносний Майкл Дуглас висловився про спроби Трампа "умиротворити" РФ

Анна Підгорна
12 березня 2025, 01:30
419
Дуглас нагадав, якими насправді були завжди відносини між США та країною-окупантом.
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас прокоментував відносини США і РФ зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Стисло:

  • Майкл Дуглас прокоментував політику Трампа щодо РФ
  • Артист здивований пошуком союзників в особі країни-агресора

Американський актор Майкл Дуглас публічно підтримує Україну, і навіть приїжджав до Києва у вересні 2024 року, щоб узяти участь у Саміті перших леді та джентльменів. Тож суперечливі висловлювання президента Трампа про українського гаранта Володимира Зеленського, а також його спроби "умиротворити" агресора путіна, викликали в артиста суперечливі почуття.

У його блозі в Instagram з'явилося відео, в якому Дуглас зі здивуванням зазначає, що почувається, як ведмідь після сплячки - спроба США стати союзниками РФ здається йому майже фантастичною на тлі тривалої ворожнечі між країнами.

відео дня

"Я почуваюся ведмедем. Я був у сплячці, а потім вийшов - і це нібито новий світ. Ми з росіянами союзники... Я думав, що вони намагалися знищити нас протягом останніх 75 років. У всякому разі я просто хочу на секунду протрубити у власний ріг", - сказав Майкл Дуглас. У коментарях голлівудському актору дякують за підтримку України.

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Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що старший син Шерон Стоун, 24-річний актор-початківець Роен Джозеф Стоун, повторив мамину сцену з фільму "Основний інстинкт".

Також голлівудський актор і комік Адам Сендлер, який прийшов на церемонію нагородження "Оскар-2025" у худі та шортах, потролив президента США Дональда Трампа.

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Хто такий Майкл Дуглас?

Майкл Кірк Дулас - американський актор і продюсер. Володар двох премій "Оскар", шести "Золотих глобусів", а також премії "Еммі". Син відомого актора "золотої ери" Голлівуду Кірка Дугласа, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші ролі: "Роман з каменем", "Перлина Нілу", "Фатальний потяг", "Війна подружжя Роуз", "Основний інстинкт" та ін.

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