Сергій Стрельніков розповів, як бився з популярною українською актрисою

Актор заявив, що йому це сподобалося, бо тримає в тонусі.

https://glavred.net/movies/sergiy-strelnikov-rozpoviv-pro-robotu-z-populyarnoyu-ukrajinskoyu-aktrisoyu-10652840.html Посилання скопійоване

Про роботу Хижняк / Фото 1+1

Коротко:

Яка роль дісталася Стрельнікову у серіалі

Що він зробив з акторкою Антоніною Хижняк

Відомий український актор Сергій Стрельніков, який виконав у серіалі Ключі від правди роль голови служби безпеки готелю Liberty, в ексклюзивному коментарі розповів, що це перший серіал, де він поставив контактні бої.

"Якось так сталося, що не викликали каскадера і я поставив сцену. Це тримає в тонусі. І мені це подобається. Подобається щось таке створювати, а потім пояснювати людям і допомагати їм це повторити. Я бачу себе в ролі постановника, адже в мене це виходить і мені це цікаво. Я мислю кадром, щоб якомога гарніше виглядало. Я це вже інтуїтивно розумію, а значить моя цінність, як постановника зростає", - поділився він.

відео дня

Стрельніков також висловився про роботу з акторкою Антоніною Хижняк, яка виконала в серіалі роль колишньої слідчої Валерії.

"Тоня молодець! Я поставив Тоні декілька сцен. І вони вийшли багато в чому завдяки вмінням Тоні. Вона молодець. Вона юрка, швидка, сконцентрована", - поділився актор.

Новини шоу-бізнесу в Україні і в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, Наталя Могилевська, яка приховує особу свого чоловіка і довго мовчала про те, що удочерила двох дітей, поспілкувалася зі своїми фанатами і дала пораду, як бути, якщо у шлюбі трапилася зрада.

А також у родині Валерія Меладзе сталася нова біда. Дочка артиста Софія Меладзе кілька років тому відкрила елітний ресторан Omela в Москві, який радував відвідувачів середземноморською кухнею. Але, виявилося, ресторан довелося закрити.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред