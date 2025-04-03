Сергій Стрельніков розповів, як бився з популярною українською актрисою

Коротко:
- Яка роль дісталася Стрельнікову у серіалі
- Що він зробив з акторкою Антоніною Хижняк
Відомий український актор Сергій Стрельніков, який виконав у серіалі Ключі від правди роль голови служби безпеки готелю Liberty, в ексклюзивному коментарі розповів, що це перший серіал, де він поставив контактні бої.
"Якось так сталося, що не викликали каскадера і я поставив сцену. Це тримає в тонусі. І мені це подобається. Подобається щось таке створювати, а потім пояснювати людям і допомагати їм це повторити. Я бачу себе в ролі постановника, адже в мене це виходить і мені це цікаво. Я мислю кадром, щоб якомога гарніше виглядало. Я це вже інтуїтивно розумію, а значить моя цінність, як постановника зростає", - поділився він.
Стрельніков також висловився про роботу з акторкою Антоніною Хижняк, яка виконала в серіалі роль колишньої слідчої Валерії.
"Тоня молодець! Я поставив Тоні декілька сцен. І вони вийшли багато в чому завдяки вмінням Тоні. Вона молодець. Вона юрка, швидка, сконцентрована", - поділився актор.
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