"Це лякає": подруга Брітні Спірс розповіла про стан співачки

Вона розповіла, як Спірс ридала на її очах.

Що відбувається з Брітні Спірс — подруга співачки розкрила свою версію

Брітні Спірс з поп-діви та прикладу для наслідування перетворилася на об'єкт загального хвилювання - співачка потрапляє в скандали, виконує дивні танці у відвертих вбраннях, а нещодавно була заарештована за керування автомобілем у нетверезому стані. Все це може бути результатом тривалого прийому препаратів у той період, коли Бріт перебувала під повною опікою батька.

Таку версію висловила візажистка і стилістка Джуліанна Кей, яка працювала зі Спірс і була її близькою подругою на початку кар'єри співачки. "Мені здається, що літій, який їй давали під час опіки, міг завдати їй непоправної шкоди. Її поведінка не схожа на поведінку звичайної людини, і я просто сподіваюся, що вона отримає необхідну допомогу. У всьому цьому було щось не так. Не можна спочатку помістити людину під замок, а потім змушувати її виступати в Лас-Вегасі. Головне — це надати допомогу, а не заробляти гроші для "системи", — розповіла вона в бесіді з Daily Mirror.

Кей згадує, що спочатку Брітні Спірс була рада своєму успіху. Але коли популярність співачки почала набирати обертів, у неї почалися зриви — юну Бріт змушували працювати все більше і більше, вимоги підвищувалися, а втома накопичувалася. "Коли я з нею познайомилася, все було так хвилююче, але в міру того, як справи ставали серйознішими і відповідальнішими, керівництво постійно змушувало її працювати більше, ніж вона хотіла. Це почало її сильно пригнічувати. Вона часто плакала і говорила: "Я хочу бути нормальною", — розповідає Джуліанна.

Що стосується нинішнього стану співачки, то тут її колишня подруга може лише висловити надію, що з часом Брітні Спірс отримає необхідну допомогу. "Я не спілкувалася з нею вже стільки років, що не можу точно сказати, що у неї відбувається. Але якщо подивитися на її Instagram в цілому, то вона дійсно виглядає не в собі. Це лякає", — додала Кей.

Про персону: Брітні Спірс Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

