Зеленський здивував короля Британії унікальним подарунком - про що мова

Президент продемонстрував сучасну систему, яка дозволяє в режимі реального часу відстежувати бойові дії та ситуацію на фронті і подарував її королю.

Зеленський презентував Чарльзу ІІІ унікальний девайс

Зеленський показав iPad із ПО, яке дозволяє в режимі реального часу відстежувати ситуацію на фронті

Також він показує онлайн російські удари по Україні

Президент подарував такий планшет королю Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час аудієнції передав королю Великої Британії Чарльзу III планшет, який дозволяє в режимі реального часу відстежувати українські військові операції з відбиття російських повітряних атак та загальну ситуацію на фронті. Про це він заявив у зверненні до парламенту Великої Британії, яке транслював Офіс президента України.

"Зараз у мене є доказ того, що розвиток систем безпеки може відбуватися швидко і коштувати дешевше, ніж старі оборонні системи. Це iPad із програмним забезпеченням, яке дозволяє нам контролювати нашу безпеку в режимі реального часу. Саме так. У нас є такі айпеди: один у мене, один у нашої Прем'єр-міністерки, один у міністра оборони та у наших вищих військових командувачів такі є. Це дозволяє нам бачити ситуацію на передовій в Україні і навіть кожного вбитого ворога з відеодоказами", - зазначив Зеленський.

За його словами, цей пристрій також відображає всі удари в повітряному просторі України, у морській зоні, а також далекобійні атаки України по території Росії.

Зеленський підкреслив, що такі технології забезпечують контроль у реальному часі над безпекою громадян, інфраструктурою та енергетичним сектором. Він також висловив переконання, що розвиток подібних рішень у сфері безпеки з часом дасть змогу лідерам держав, міністрам оборони і навіть звичайним громадянам користуватися подібними інструментами для підвищення рівня захисту життя.

Він продемонстрував британським парламентарям, як на такому планшеті відображається російська повітряна атака.

Зеленський показав приклад масштабного удару в ніч на 14 березня, зазначивши, що тоді було застосовано майже 500 одиниць авіаційних засобів ураження — близько 430 безпілотників і 68 ракет різних типів, більшість із яких вдалося зРУС бити. Він пояснив, що в режимі реального часу система дозволяє бачити роботу української авіації, застосування засобів радіоелектронної боротьби та дії перехоплювачів.

Наприкінці звернення президент повідомив, що під час зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом III подарував йому один із таких планшетів.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що за останній місяць Сили оборони звільнили більше територій, ніж російські війська змогли захопити.

За даними Інституту вивчення війни, українські сили вже повернули під контроль понад 400 квадратних кілометрів, просуваючись на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Це дозволило перерізати важливі логістичні маршрути російських військ і змусити противника залучати резерви.

Водночас Росія не відмовляється від планів створити так звану буферну зону на півночі Харківської області. Про це повідомив старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "Гарт" Нацгвардії Олександр Даниленко.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

