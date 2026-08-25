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Гілларі Клінтон "планує" похорон свого чоловіка Білла: що сталося

Олена Кюпелі
25 серпня 2026, 12:18
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У США з'явилася тривожна новина про стан здоров'я колишнього президента США Білла Клінтона.
З’явилися тривожні новини про стан здоров’я Білла Клінтона
З’явилися тривожні новини про стан здоров’я Білла Клінтона / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

  • Що сталося з Біллом Клінтоном
  • Чому почалася ця підготовка

У ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Гілларі Клінтон нібито почала заздалегідь продумувати організацію похорону свого чоловіка - колишнього президента США Білла Клінтона.

Як повідомляє radaronline.com, за інформацією джерел, йдеться про попередні плани на випадок майбутніх подій. Стверджується, що розглядається проведення церемонії у Вашингтоні, зокрема у форматі традиційної державної служби.

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Білл Клінтон 01
Білл Клінтон має проблеми з серцем / УНІАН

Повідомляється також, що сам Білл Клінтон, якому нещодавно виповнилося 80 років, нібито займається впорядкуванням особистих справ - зокрема, міг внести зміни у свій статок, який оцінюється приблизно в 120 мільйонів доларів.

Приводом для таких розмов стали побоювання щодо його здоров’я. У публікаціях нагадують, що у експрезидента раніше були серйозні медичні проблеми, зокрема операції на серці та госпіталізації в останні роки.

Гілларі Клінтон
Гілларі Клінтон розпочала підготовку / lifenews.ru

При цьому офіційних підтверджень цієї інформації немає. Зазначається, що подібні плани - стандартна практика для колишніх президентів США, для яких заздалегідь опрацьовуються сценарії державних похоронів.

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Про особу: Гіларі Клінтон

Гілларі Клінтон - американська політик, дипломат і громадська діячка, одна з найвідоміших постатей у сучасній політиці США.

Коротка довідка:

Народилася: 26 жовтня 1947 року, Чикаго, США.

Перша леді США (1993–2001) під час президентства Білла Клінтона.

Сенаторка від штату Нью-Йорк (2001–2009).

Державний секретар США (2009–2013) в адміністрації Барака Обами.

Кандидатка в президенти США від Демократичної партії на виборах 2016 року, де поступилася Дональду Трампу.

Клінтон відома своєю активною позицією у питаннях демократії, прав людини, міжнародної безпеки та зміцнення союзів США, зокрема підтримкою НАТО та трансатлантичного співробітництва.

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