Гілларі Клінтон "планує" похорон свого чоловіка Білла: що сталося

Коротко:
- Що сталося з Біллом Клінтоном
- Чому почалася ця підготовка
У ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Гілларі Клінтон нібито почала заздалегідь продумувати організацію похорону свого чоловіка - колишнього президента США Білла Клінтона.
Як повідомляє radaronline.com, за інформацією джерел, йдеться про попередні плани на випадок майбутніх подій. Стверджується, що розглядається проведення церемонії у Вашингтоні, зокрема у форматі традиційної державної служби.
Повідомляється також, що сам Білл Клінтон, якому нещодавно виповнилося 80 років, нібито займається впорядкуванням особистих справ - зокрема, міг внести зміни у свій статок, який оцінюється приблизно в 120 мільйонів доларів.
Приводом для таких розмов стали побоювання щодо його здоров’я. У публікаціях нагадують, що у експрезидента раніше були серйозні медичні проблеми, зокрема операції на серці та госпіталізації в останні роки.
При цьому офіційних підтверджень цієї інформації немає. Зазначається, що подібні плани - стандартна практика для колишніх президентів США, для яких заздалегідь опрацьовуються сценарії державних похоронів.
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Про особу: Гіларі Клінтон
Гілларі Клінтон - американська політик, дипломат і громадська діячка, одна з найвідоміших постатей у сучасній політиці США.
Коротка довідка:
Народилася: 26 жовтня 1947 року, Чикаго, США.
Перша леді США (1993–2001) під час президентства Білла Клінтона.
Сенаторка від штату Нью-Йорк (2001–2009).
Державний секретар США (2009–2013) в адміністрації Барака Обами.
Кандидатка в президенти США від Демократичної партії на виборах 2016 року, де поступилася Дональду Трампу.
Клінтон відома своєю активною позицією у питаннях демократії, прав людини, міжнародної безпеки та зміцнення союзів США, зокрема підтримкою НАТО та трансатлантичного співробітництва.
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