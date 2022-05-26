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Приваблива безсоромність: молода мільйонерка Кайлі Дженнер показала груди в промоклому купальнику

26 травня 2022, 04:41

Фігура моделі після пологів стала ще соковитішою, ніж раніше.

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Кайлі Дженнер показала неосяжний бюст в мокрому купальнику / instagram.com/kyliejenner

24-річна бізнесвумен, світська левиця і модель Кайлі Дженнер показала пікантну фотосесію в рамках рекламної кампанії для нової лінійки її косметики.

Незважаючи на те, що доларова мільйонерка може дозволити себе найняти будь-яку модель, Дженнер воліє самій бути обличчям власних продуктів.

Так до виходу нової лінійки по догляду за тілом, в якій акцент був зроблений на лаванду, Кайлі знялася в екстравагантному купальнику ніжного фіолетового відтінку.

Наряд моделі примітний тим, що він зв'язаний з тонких ниток, крізь які просвічується оголене тіло Дженнер. За задумом фотосесії, вона приймає душ, так що її купальник місцями промок і прилип до тіла, що робить і без того відверте вбрання ще більш гарячим.

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Кайлі Дженнер показала неосяжний бюст в мокрому купальнику / instagram.com/kyliejenner

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