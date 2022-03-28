Переможець Оскара-2022 Вілл Сміт вдарив ведучого по обличчю в прямому ефірі за публічну образу

Невдалий жарт Кріса Рока призвів до грандіозного скандалу.
Голлівудський актор Вілл Сміт у прямому ефірі вдарив ведучого церемонії Оскар по обличчю в прямому ефірі.
Скандал розгорівся під час 94-ої церемонії вручення нагород премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в ніч з 27 на 28 березня 2022.
На сцені ведучий, актор і комік Кріс Рок невдало пожартував над зачіскою Джади Пінкетт-Сміт, дружини актора Уілла Сміта.
Жінка втрачає волосся через хворобу, і на червоній доріжці церемонії вручення премії Оскар з'явилася, поголеною налисо. Кріс Рок вирішив, що це вдалий привід припустити, що Пінкетт-Сміт готується до нової ролі у фільмі-продовженні Солдата Джейн (головна героїня оригінального фільму - Демі Мур, для ролі зістригла все волосся).
Не оцінивши дурний жарт колеги, Вілл Сміт піднявся на сцену, і вдарив Кріса Рока по обличчю. Коли він повернувся на місце, актор попередив коміка, щоб той не смів вимовляти ім'я Джади в такому невтішному світлі.
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