Ведучий Оскара-2023 "добив" Уілла Сміта за минулорічний скандал з ляпасом

Джиммі Кіммел зі сцени висміяв конфлікт актора з Крісом Роком, але з острахом за власну безпеку.

Джиммі Кіммел під час Оскара-2023 підколов Уілла Смітта за торішній скандал з ляпасом Крісу Року / imdb.com, instagram.com/jimmykimmel

Американський актор Вілл Сміт у минулому році на 94-ій церемонії вручення премій від Американської кіноакадемії "Оскар" потрапив у величезний скандал - хоч актор і отримав свою єдину статуетку в категорії "Кращий актор" (за фільм "Король Річард"), надалі йому заборонили з'являтися на червоній доріжці "Оскара" до 2032 року.

Причиною тому послужив ляпас, який Сміт врізав ведучому Крісу Року за вкрай образливий жарт на адресу дружини актора. Тоді суспільство розділилося на два табори: одні засудили Рока за занадто гострий язик, і вважали, що Сміт вчинив по-чоловічому, незважаючи на наслідки, інші - засудили актора, адже ніякі благі наміри не можуть виправдати насильства.

Так чи інакше, але за рік пристрасті навколо цього інциденту вщухли. До вчорашньої ночі, коли на 95-ій церемонії вручення премій від Американської кіноакадемії "Оскар-2023" вже новий ведучий, Джиммі Кіммел, вирішив зі сцени підколоти Уілла Сміта за запальність, а організаторів нагородження - за м'якотілість. Промову Кіммела цитує видання Variety.

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"Ми хочемо, щоб ви отримали задоволення, ми хочемо, щоб ви були в безпеці, і найголовніше – ми хочемо, щоб я був у безпеці. Якщо хто-небудь вчинить акт насильства в будь-який момент цього шоу, вам вручать Оскар за кращу чоловічу роль, і ви зможете виголосити 19-хвилинну промову", - зухвало заявив Кіммел. Потім ведучий і зовсім звернувся до представників Кіноакадемії: "Якщо під час церемонії станеться щось непередбачуване або насильницьке, просто робіть те, що ви в минулому році робили - нічого".

Варто відзначити, що Джимі Кіммел вже попадався на скандальних висловлюваннях під час церемонії "Оскара": у 2018 році він вже вів захід, але також знайшов у своїх промовах місце для гострого слівця на адресу президента США Дональда Трампа, віце-президента Майка Пенса і глядачів телеканалу Fox News.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що фільм канадського документаліста Деніела Роера "Навальний" отримав Оскар 2023 року у номінації "Кращий повнометражний документальний фільм". У мережі це рішення назвали політичним і розкритикували Кіноакадемію за заангажованість.

Більше подробиць про 95-ту церемонію вручення нагород від Американської кіноакадемії, Оскар-2023, читайте тут.

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