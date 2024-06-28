Учасник гурту Kazka мобілізувався до лав ЗСУ

Дмитро Мазуряк близько 10 років пропрацював в етнопоп-групі Kazkа. Однак останні два місяці чоловік змінив сопілку на автомат у руках у лавах ЗСУ.

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Учасник гурту Kazka Дмитро Мазуряк мобілізувався до лав ЗСУ / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

26-річний музикант-мультиінструменталіст, більш відомий як учасник поп-групи Kazkа, Дмитро Мазуряк мобілізувався до лав ЗСУ. Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Instagram у п'ятницю, 28 червня.

Виявилося, що Мазуряк уже два місяці проходить військову службу в ЗСУ - і вже встиг пройти "учебку". Детально музикант не став висловлюватися, проте пообіцяв трохи пізніше розповісти шанувальникам про службу в армії.

"Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону", - процитував Мазуряк текст основного Закону України в день його свята.

відео дня

Що таке KAZKA? "KAZKA" - український музичний гурт, що виконує поп-музику з елементами електро-фолку. У її складі - вокалістка Олександра Зарицька, сопілкар Дмитро Мазуряк і мультиінструменталіст Микита Будаш, повідомляє "Вікіпедія",

Музикант також уточнив, що поки що не може обіцяти свою участь у концертах гурту Kazkа, однак висловив надію на те, що ще зустрінеться зі своїми слухачами.

Нагадаємо, раніше популярний український письменник, перекладач і засновник YouTube-каналу "Твоя Підпільна Гуманітарка" Остап Українець мобілізувався до лав Збройних сил України .

"Отже, товариші. Я остаточно мобілізувався, уже в навчальному центрі. Це означає, що вся чоловіча частина Гуманітарки зараз у ЗСУ. Тобто відео найближчим часом не буде. А книжки будуть, але ясно що повільніше. Загалом у Гуманітарці залишилася тільки Катря і на ній видавництво. Я ще не знаю, що буде з моїми поточними перекладами, але, мабуть, що вони не будуть робитися. Зараз розбираюся, в якій частині зрештою служитиму і вирішую адмінпитання. Начебто є варіант, але це ще в процесі. А там буде видно", - зазначив Українець.

До того легендарний український прозаїк, поет і рок-музикант Сергій Жадан вирішив мобілізуватися до Нацгвардії. Літератор і музикант став бійцем бригади Нацгвардії "Хартія".

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