"Це дуже незвично": Ахтем Сеїтаблаєв в інтерв’ю ЖВЛ розповів про свій новий статус дідуся

Життя відомого режисера сильно змінилося за останній рік - окрім всеукраїнського горя війна принесла Сеїтаблаєу безцінний життєвий досвід.

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Ахтем Сеїтаблаєв у ЖВЛ розповів про свій статус дідуся, зйомки нового серіалу та військову службу / Прес-служба

З понеділка по п’ятницю об 11:00 на телеканалі 1+1 Україна телеглядачі можуть побачити новий сезон програми про життя знаменитостей ЖВЛ, яка занурює глядачів у відверті історії та розповідає новини про відомих людей. У нових сюжетах покажуть героїв нашого часу - гумористів, акторів, співаків, спортсменів, волонтерів, бізнесменів, політиків та інших цікавих гостей.

Сьогодні телеглядачі побачили інтерв’ю кримсько-татарського режисера, номінанта премій "Оскар" та "Золотий Глобус", актора Ахтема Сеїтаблаєва. Ексклюзивно для ЖВЛ Ахтем розповів про службу в ЗСУ, створення серіалу про сили ТРО та про те, як справляється з роллю дідуся.

Актор каже, що він досі звикає до нового статуса дідуся. На початку 2023 року його донька стала мамою, але онуку він бачив тільки на фото, адже наразі служить у ЗСУ.

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"Це дуже незвично. Як каже мій батько, коли візьмеш на руки онука, тоді повною мірою відчуєш ці почуття. Я дуже чекаю цього моменту. Можу впевнено сказати, що маленька схожа на мою старшу доньку Назли. Я вважаю, що ментально я дід. Терпіти знову дилетантизм, хамство, зверхнє ставлення або понти на рівному місті я не можу, або дам в око, або прожену, або піду сам", - каже Ахтем.

Ексклюзивно для ЖВЛ режисер вперше показав свій кабінет Кримського дому та керівника знімальних груп, які створюють документальний серіал про сили ТРО. Каже, що відпочиває тут, проводить зустрічі. Аби надихатися, відомий режисер навіть зробив у себе так звану поличку для гордості, зі своїми нагородами.

"Я отримав цю премію Телетріумф із рук нашого Володимира Зеленського, який тоді ще не був президентом. Нюанс полягає в тому, що в номінації "Краща чоловіча роль" тоді було двоє номінантів, він і я за роль Стуса. І він вручив мені якраз премію. В мене ще є герб або шеврон Сил Територіальної Оборони, і тут обличчя всіх героїв нашого фільму", - каже Сеїтаблаєв.

До того ж, Ахтем каже, що наразі працює над серіалом, який створює спільно з військовослужбовцями. "Документальний серіал створюють самі військовослужбовці, які в цивільному житті працювали на кіновиробництві або телебаченні. Кожна серія - портрет захисників. Їхні хобі, захоплення, родини, бойовий шлях, звитяги, романтична історія, звичайно і трагічна в тому числі", - каже режисер.

Ахтем став амбассадором проєкту "Геройкар", мета якого допомогти ЗСУ отримати машини. "Це дуже потужні автівки. В них є спеціальна частина пікапу, на яких розташовуються або кулемети великого калібру, або РЗСО. Для мене це честь, і якщо моя співпраця з цим фондом буде на користь нашим бійцям, вважаю, що це добре", - каже Ахтем.

А ось прокоментувати чутки про свою нову, молоду обраницю режисер відмовився.

Дивіться ЖВЛ з понеділка по п’ятницю об 11:00 на телеканалі 1+1 Україна.