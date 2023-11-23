Опинились в повному оточенні: Сенцов показав правдиві кадри про війну

За словами Олега Сенцова, це відео повинне змінити думку українців у тилу щодо реального стану справ на передовій російсько-української війни.

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Сенцов показав правдиві кадри про війну / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Facebook

Український режисер, колишній політв'язень Кремля та військовослужбовець ЗСУ Олег Сенцов поділився відео, де показано важкі бої в окопах. Він пояснив, що мета його дії - донести правдиву картину війни до більшої кількості людей.

На 30-хвилинному відео представлено оборонні дії українських захисників, які відбивають атаки російських окупантів.

Внаслідок штурмових дій ворога отримали поранення кілька бійців, включаючи самого Сенцова. Всі розмови на відео відбуваються на тлі постійних пострілів, що не припиняються навіть на кілька секунд.

відео дня

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, відео містить відривки з бою між українськими військовими 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" та російськими силами поблизу Авдіївки, що відбувся у жовтні цього року.

Із запису стає зрозумілим, що наших бійців оточили з усіх боків. З одного зі боків, противник перебував усього за 15 метрів. Ворог використовував проти ЗСУ танки, гранатомети і стрілецьку зброю.

Один з українських захисників отримав серйозне поранення ніг. Зі слів Сенцова по рації, стає зрозумілим, що зовсім поруч проїхало чотири ворожі танки.

Уже вранці наші бійці почали відходити до бронетехніки, яка приїхала забрати українських захисників. Першими вийшли 6 бійців із пораненими, а 7 людей залишилися їх прикривати.

До місця евакуації треба пройти 50 метрів і під ворожим обстрілом. Бутусов підкреслює, що це один з епізодів війни, яку веде проти України Путін, але для наших захисників це щоденна робота, за яку, на жаль, багатьом доводиться віддавати своє життя.

"Це кадри штурму російських військ наших позицій на світанку одного з днів цієї осені під Авдіївкою. Варто переглянути всім, хто хоче зрозуміти, що таке бути українським військовим, який на "нулі" сьогодні боронить нашу країну на одній з найгарячіших ділянок фронту. Це тільки один епізод цієї страшної війни, яку веде проти нас ворог, але для наших захисників це щоденна робота, за яку, на жаль, багатьом доводиться віддавати своє життя. На щастя, у цьому конкретному бою всі наші герої залишилися живі. Але хочу звернути увагу на те, як наші захисники ставляться до поранених і, своєю чергою, поранені до своїх побратимів у важких бойових ситуаціях. Одні готові виносити поранених на собі, а інші просять надати їм автомат і залишити в окопі – сам на сам з ворогом", – зазначив Бутусов.

Наступ росіян на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, Олександр Штупун зазначив, що українські військові успішно відбили атаку російських військ на місто Авдіївка в Донецькій області. Загарбники висунули вперед кілька механізованих колонн з броньованою технікою, але зазнали майже 80% втрат у техніці.

Він додав, що росіяни інтенсифікували штурмові операції в районі Авдіївки Донецької області. Бойові дії тривають та лінія зіткнення може часом змінюватися.

Журналісти WSJ розкрили тактику РФ під Авдіївкою за даними журналістів, після знищення великої кількості одиниць техніки, росіяни перейшли до тактики піхотних штурмів.

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