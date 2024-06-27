Лідер популярного гурту вступив до ЗСУ та розповів про мобілізацію: "Запакували"

Віктор Байда покірно готовий захищати країну, однак методи Міноборони викликали в артиста певні запитання.

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Віктор Байда з Our Atlantic вступив до лав ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com/ouratlanticofficial

Український співак і фронтмен гурту-учасника Національного відбору на Євробачення-2022 Our AtlanticВіктор Байда у своєму блозі в Instagram повідомив, що вступив до лав ЗСУ. Зараз артист готується до військових навчань.

Байда зазначив, що готовий захищати Україну від окупанта, але все ж не оминув увагою "неправомірні методи мобілізації". Так, за словами співака, його "запакував патруль поліції".

При цьому більше обурення в нього викликало не перевищення повноважень поліції і ТЦК, а діяльність Міноборони, "які неспроможні вирішити проблеми мобілізації на третьому році повномасштабного вторгнення".

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Артиста одразу відправили на ВЛК, а після відвезли в ТЦК. Дорога виявилася непростою.

"Я та ще декілка людей доїхали сюди насилу, тому що по дорозі в поліклініку у працівників поліції неодноразово ламалась автівка, через що ми добиралися на трьох різних. Пройшовши експрес ВЛК нас всіх повезли в Шевченківський ТЦК. Приїхавши в ТЦК нам сказали чекати і що додому ми вже не повернемось, у всіх почалась паніка, адже інформації нам майже не надали. Згуртувавшись ми обговорювали можливі варіанти подій. Не дивлячись на перевищення повноважень поліції та ТЦК питання тут тільки до Міноборони, які неспроможні вирішити проблеми мобілізації на третьому році повномасштабного вторгнення. О 23:00 ми вже всі сиділи в автобусі чекаючи коли нас відвезуть в розподільчий пункт на ДВРЗ", - написав Віктор Байда.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація. Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

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