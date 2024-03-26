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Сергій Жадан вирішив мобілізуватися в Нацгвардію - ЗМІ

Дмитро Відоменко
26 березня 2024, 12:07
Літератор і музикант Сергій Жадан збирається мобілізуватися до лав бригади НГУ Хартія, стверджує журналістка Марія Малевська.
Жадан, шеврон
Сергій Жадан нібито хоче мобілізуватися до лав Нацгвардії / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український прозаїк, поет, лідер рок-гурту "Жадан і собаки" і волонтер Сергій Жадан має намір мобілізуватися і служити в бригаді Нацгвардії України "Хартія". Про це сказала журналістка Марія Малевська в ефірі телемарафону.

"Стоячи тут, у Серебрянських лісах, письменник зізнається мені: незабаром у бригаді буде ще одне поповнення. Жадан і один із його музикантів також ідуть до лав війська", - заявила вона.

У самому ролику йшлося про те, що Жадан привіз чергову партію допомоги військовослужбовцям у Луганську область.

"Мені здається, сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів - є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну, і є громадяни, які намагаються цієї відповідальності уникнути в той чи інший спосіб", - сказав він.

При цьому окремо у своїх соцмережах Жадан поки що публічно не підтверджував свого наміру вступити до лав бригади "Хартія".

Хто такий Сергій Жадан?

Сергій Жадан - український поет, прозаїк, есеїст, перекладач, а також співак і музикант, учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена".

Як пише Вікіпедія, літературні твори Сергія Жадана здобули численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більш ніж двадцятьма мовами.

Роман Сергія Жадана з Христиною Соловій

Українська співачка Христина Соловій зізналася в інтерв'ю блогерці Маші Єфросиніній про те, що мала роман із музикантом і літератором Сергієм Жаданом.

Причому, за словами дівчини, їхні стосунки почалися, коли обидва були невільними.

"Це було 23 лютого 2022 року. Увечері він почав писати мені, що він хотів би зі мною випити. І в нас зав'язалося романтичне онлайн-спілкування, яке тривало кілька місяців. Він писав вірші, я відповідала йому, надсилала селфі свої, які він просив скинути. В офлайн стосунки перейшли тоді, коли про це ніхто не говорив публічно. Я запросила його знятися в кліпі "Юність". На той момент наші стосунки були в розпалі. Я просила це подавати як творчий тандем. Я на той момент ще була у стосунках, і Сергій був у шлюбі. Це був космічний союз", - видала Соловій.

Зараз співачка говорить про те, що в цьому романі почуття Жадана були сильнішими, ніж її. І нібито вона стала ініціатором розриву стосунків, бо закохалася в іншого чоловіка.

Сам Сергій Жадан поки що ситуацію офіційно не коментує, а на запитання і співчутливі повідомлення фанатів або віджартовується, або вдає, що не розуміє, про що йдеться.

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