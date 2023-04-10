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Помер член гурту ABBA Лассе Велландер

Анна Підгорна
10 квітня 2023, 15:14 оновлено 10 квітня, 15:14
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Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенні Андерссон, Анні-Фрід Лінгстад вже висловили свої співчуття родині музиканта.
Помер Лассе Велландер
Помер Лассе Велландер - гітарист гурту АВВА / instagram.com/abba, flickr.com (Yun Huang Yong)

Шведський музикант і гітарист легендарного гурту АВВА Лассе Велландер помер у віці 70 років після нетривалої боротьби з раком. Про хворобу він дізнався у 2021 році, і вона стрімко прогресувала.

Про смерть Велландера повідомляє видання Daily Mail - вони публікують офіційну заяву сім'ї гітариста: "З невимовним сумом ми змушені повідомити, що наш улюблений Лассе заснув назавжди. Нещодавно він захворів на рак, який поширювався, і рано вранці, у Страсну п'ятницю, він помер в оточенні своїх близьких. Ми дуже любимо тебе і сумуємо за тобою".

Лассе Велландер брав участь у записі всіх 8 альбомів гурту АВВА, а також допоміг їм записати 24 сингли. Крім того, він їздив з ними на гастролі з 1975 по 1980 роки, а також прийняв участь у записі саундтреків для фільму-мюзиклу Mamma Mia! (2008), сюжет якого заснований на піснях гурту АВВА.

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З Лассе попрощалася не тільки сім'я, а й колеги по гурту. На офіційній сторінці ABBA в Instagram вони опублікували фото Велландера на сцені з підписом: "Лассе був дорогим другом, веселим хлопцем і чудовим гітаристом. Важливість його творчого внеску в студійні записи та рок-звучання його гітари на концертах безцінне. Ми сумуємо через його трагічну і передчасну смерть, і завжди будемо пам'ятати його добрі слова, почуття гумору, посмішку на його обличчі, і музичну обдарованість людини, яка зіграла таку важливу роль в історії гурту АВВА. Ми будемо за ним сумувати, і ніколи не забудемо".

Раніше стало відомо, що турецький актор Чагдаш Чанкая ("Заснування: Осман") загинув в результаті землетрусу, від якого здригнулася Туреччина і Сирія 6 лютого - тіло його і дружини знайшли під завалами.

Також у ЗМІ повідомили про смерть канадського актора Джорджа Робертсона, який став відомий завдяки ролі шефа поліції (а пізніше - комісара) Хенрі Херста в циклі комедійних фільмів Поліцейська академія.

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