Алек Болдвін під час знімань фільму випадково застрелив операторку

Алек Болдвін випадково вбив оператора-постановника і поранив режисера / Фото twitter.com/RickFolbaum

У четвер, 21 жовтня, в американському штаті Нью-Мексико під час знімань фільму з американським актором, коміком і письменником Алеком Болдвіном сталася трагедія - загинула 42-річна оператор-постановник Галина Гатчинс. Також постраждав 48-річний режисер Джоел Соуза, він знаходиться в лікарні.

У Санта-Фе на ранчо Bonanza Creek Ranch проходили знімання фільму в жанрі вестерн під назвою "Іржа". Болдвін випадково застрелив Гатчинс і поранив Соузу. Актор тримав у руках реквізитну гвинтівку, яка повинна була стріляти холостими патронами, але дала осічку, передає Deadline.

За словами джерел видання, Алек Болдвін звів курок під час репетиції, не знаючи, що в зброї були бойові патрони. В результаті він поранив двох людей.

Соуза дістав поранення ключиці. Його відвезли в лікарню на машині швидкої допомоги. Гатчинс госпіталізували на гелікоптері. Попри всі зусилля, врятувати їй життя не вдалося.

Зараз детективи розслідують, як і який тип снаряда був випущений, пише CNN.

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Інцидент стався близько 13:50 за місцевим часом. Жодних звинувачень поки не висували.

Знімання фільму тимчасово призупинили.

Алек Болдвін є копродюсером стрічки і грає в ній бандита, 13-річного онука якого звинувачують у ненавмисному вбивстві.

Болдвін є старшим із чотирьох братів-акторів, і має численні нагороди за свої роботи в кінематографі.

Актор найбільш відомий за ролями у фільмах "Перл-Харбор", "Авіатор", "Відступники", "У Міні це вперше", "Дівчина з передмістя" і "Прості складності".

Як повідомляв Главред, минулого літа актора Боба Оденкерка доставили в лікарню після того, як він знепритомнів під час знімання фінальної серії телесеріалу в Нью-Мексико. Пізніше стало відомо, що лікарі стабілізували стан Боба Оденкерка.