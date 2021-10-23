Чоловік загиблої українки на зйомках фільму з Болдвіном вперше зробив заяву

Зйомках фільму іржа / Roberto E. Rosales / Albuquerque Journal

Чоловік випадково застреленої під час зйомок фільму українки Галини Гатчинс вперше звернувся до ЗМІ після трагічної смерті своєї коханої.

Метью Гатчінс подякував за добрі слова і попросив поважати приватне життя його сім'ї.

Свою заяву в соцмережі Twitter американець підкріпив архівним фото покійної з їх спільним сином. У коментарях небайдужі користувачі продовжили висловлювати йому свої співчуття

"Галина надихала всіх нас своєю пристрастю і баченням, а її спадщина занадто велика, щоб висловити його словами. Наша втрата величезна, тому ми просимо ЗМІ поважати приватне життя сім'ї, поки ми намагаємося впоратися з горем", – написав убитий горем чоловік.

Також Метью висловив подяку всім знайомим і колегам Галини за те, що поділилися фотографіями та історіями з її життя.

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Як повідомляв Главред, трагедія на знімальному майданчику сталася в американському штаті Нью-Мексико в четвер, 21 жовтня. В результаті інциденту зі стріляниною під час зйомок фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдуіном в Санта-Фе загинула оператор Галина Хатчінс. На знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза. Зйомки фільму припинені. Поки невідомо, що буде далі з виробництвом кінострічки.

Болдвін прокоментував те, що трапилося на зйомках. Актор заявив, що вражений і убитий горем.

"Немає слів, щоб передати мій шок і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Хатчінс – дружини, матері і нашої глибоко шанованої колеги. Я повністю співпрацюю з розслідуванням, яке веде поліція, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія", – заявив Болдвін.