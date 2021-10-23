Чоловік загиблої українки на зйомках фільму з Болдвіном вперше зробив заяву

Метью Гатчінс подякував за добрі слова і попросив поважати приватне життя його сім'ї.
Чоловік випадково застреленої під час зйомок фільму українки Галини Гатчинс вперше звернувся до ЗМІ після трагічної смерті своєї коханої.
Метью Гатчінс подякував за добрі слова і попросив поважати приватне життя його сім'ї.
Свою заяву в соцмережі Twitter американець підкріпив архівним фото покійної з їх спільним сином. У коментарях небайдужі користувачі продовжили висловлювати йому свої співчуття
"Галина надихала всіх нас своєю пристрастю і баченням, а її спадщина занадто велика, щоб висловити його словами. Наша втрата величезна, тому ми просимо ЗМІ поважати приватне життя сім'ї, поки ми намагаємося впоратися з горем", – написав убитий горем чоловік.
Також Метью висловив подяку всім знайомим і колегам Галини за те, що поділилися фотографіями та історіями з її життя.
Як повідомляв Главред, трагедія на знімальному майданчику сталася в американському штаті Нью-Мексико в четвер, 21 жовтня. В результаті інциденту зі стріляниною під час зйомок фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдуіном в Санта-Фе загинула оператор Галина Хатчінс. На знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза. Зйомки фільму припинені. Поки невідомо, що буде далі з виробництвом кінострічки.
Болдвін прокоментував те, що трапилося на зйомках. Актор заявив, що вражений і убитий горем.
"Немає слів, щоб передати мій шок і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Хатчінс – дружини, матері і нашої глибоко шанованої колеги. Я повністю співпрацюю з розслідуванням, яке веде поліція, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія", – заявив Болдвін.