"Алек вбиває людей": син Трампа помстився Болдвіну за батька і вирішив "нажитися" на смерті українки

Дональд Трамп молодший / instagram.com/donaldjtrumpjr

Син колишнього президента США Дональд Трамп-молодший випустив футболки з принтом, присвяченим загибелі на зйомках фільму українки Галини Хатчінс.

Таким чином він вирішив помститися за свого батька акторові, який застрелив оператора-українку на знімальному майданчику фільму Rust в Нью-Мексико.

"Зброя не вбиває людей. Алек Болдвін вбиває людей", - свідчить текст на футболках.

Також в публікації Дональд прикріпив посилання на свій онлайн-магазин - там є інші футболки патріотичної тематики, кожна з яких продається за 29,99 доларів.

Але на цьому син Трампа не зупинився і вирішив, скориставшись фотошопом, "приміряти" товар на самому Болдвіні.

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Причина криється в давній ворожнечі сімейства Трампа і Алека Болдвіна. Актор підтримує демократичну партію, а самого Дональда Трампа публічно обзивав психічно хворим і неврівноваженим.

Також Болдвін дуже часто робив пародії на експрезидента у вечірній програмі "Saturday Night Live".

Алек проти вільного продажу зброї в Америці і виступав за його заборону, а Трамп-молодший, як відомо, навпаки підтримує лобізм вогнепальної зброї.

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Як повідомляв Главред, трагедія на знімальному майданчику сталася в американському штаті Нью-Мексико в четвер, 21 жовтня. В результаті інциденту зі стріляниною під час зйомок фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдвіном в Санта-Фе загинула оператор Галина Хатчінс. На знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза. Зйомки фільму припинені. Поки невідомо, що буде далі з виробництвом кінострічки.

Болдвін прокоментував те, що трапилося на зйомках. Актор заявив, що вражений і убитий горем.

"Немає слів, щоб передати мій шок і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Хатчінс – дружини, матері і нашої глибоко шанованої колеги. Я повністю співпрацюю з розслідуванням, яке веде поліція, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія", – заявив Болдвін.