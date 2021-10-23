Куля прошила наскрізь: як від руки Болдвіна загинула українка Гатчинс

Галину Гатчинс випадково застрелив Алек Болдвін / Фото facebook.com/halyna.hutchins

Оператор-постановник з України Галина Гатчинс, яку випадково під час знімання фільму "Іржа" в Нью-Мексико (США) застрелив відомий голлівудський актор Алек Болдвін, за попередніми даними, отримала наскрізне поранення грудей.

Гатчинс стояла за камерою, коли Болдвін слідував сценарію та направив раритетний Colt в напрямку об'єктива, пише Daily Mail.

У поліцейському ордері, виданому після трагедії, повідомляється: одна куля влучила жінці-оператору в груди та прошила її наскрізь, вилетівши прямо в режисера кінокартини Джоела Соузу, який стояв ззаду. Чоловік отримав поранення в плече, але залишився живий.

Зброю акторові дав в руки помічник режисера Дейв Холлс. Він не підозрював, що в револьвері бойові патрони.

"Якщо ви бачите на знімальному майданчику патрони, то вони - звичайні пустушки і жодним чином не працюють... Є протокол", - сказав інженер з піротехніки та спецефектів Зак Найт.

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"На знімальному майданчику ніколи не повинно бути бойових патронів, це перше правило. Правило номер два: кожна людина на майданчику має право оглянути зброю перед пострілом. І останнє: немає жодних причин ставити людину перед зброєю", - додав експерт.

Після трагедії в Санта-Фе правоохоронцям передали револьвер і використану гільзу разом з іншою гвинтовою зброєю та боєприпасами, які використовували на знімальному майданчику.

Болдвін також передав копам свій костюм, який був залитий кров'ю. Актор повідомив, що співпрацює з розслідуванням, тримає зв'язок з чоловіком загиблої та надає підтримку її сім'ї.

63-річного актора допитали поліцейські, проте нікому не було пред'явлено звинувачення.

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Як повідомляв Главред, трагедія на знімальному майданчику сталася в американському штаті Нью-Мексико в четвер, 21 жовтня. Внаслідок інциденту зі стріляниною під час зйомок фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдвіном в Санта-Фе загинула операторка Галина Гатчинс. На знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза. Зйомки фільму призупинено. Поки невідомо, що буде далі з виробництвом кінострічки.

Алек Болдвін одразу після трагедії на знімальному майданчику / Фото twitter.com/RickFolbaum

Болдвін прокоментував те, що трапилося на знімальному майданчику. Актор заявив, що вражений і убитий горем.

"Немає слів, щоби передати мій шок і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс – дружини, матері та нашої глибоко шанованої колеги. Я повністю співпрацюю з розслідуванням, яке веде поліція, щоби з'ясувати, як сталася ця трагедія", – заявив Болдвін.