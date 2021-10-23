У зброї Болдуїна був один бойовий патрон: ЗМІ повідомили нові подробиці трагедії

Алек Болдуін співпрацює зі слідством / Reuters

​В зброї, з якого актор Алек Болдуїн смертельно поранив оператора Галину Хатчінс і поранив режисера Джоела Соусу на зйомках фільму "Раст", знаходився "один бойовий патрон".

Про це йдеться в листі, який профспілка IATSE Local 44, що об'єднує представників різних професій, направила своїм членам, пише Variety.

У повідомленні від імені секретаря-скарбника профспілки Ентоні Павлюка сказано, що на знімальному майданчику стався "випадковий постріл зі зброї". Представник організації зазначив, що за реквізит у фільмі відповідали члени знімальної групи з Нью-Мексико.

За даними The Associated Press, зброю Болдуїну вручив помічник режисера. Він сказав акторові, що пістолет можна безпечно використовувати. Це сталося за миті до того, як Болдуїн випадково вбив оператора.

Продюсерська компанія раніше повідомляла, що в зброї використовували холості патрони, але в офісі шерифа відзначали, що поки рано говорити, який тип патрона був використаний.

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Алек Болдуін випадково застрелив оператора

Трагедія на знімальному майданчику сталася в американському штаті Нью-Мексико в четвер, 21 жовтня. В результаті інциденту зі стріляниною під час зйомок фільму в жанрі вестерн "Раст" з Алеком Болдуїном в Санта-Фе загинула оператор Галина Хатчінс.

На знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза. Зйомки фільму припинені. Поки невідомо, що буде далі з виробництвом кінострічки.

Коментар Болдуїна

Американський актор вперше висловився про трагедію на знімальному майданчику вестерну "іржа". На своїй сторінці в Twitter він написав, що вражений тим, що трапилося.

"Немає слів, щоб передати мій шок і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Хатчінс – дружини, матері та нашої глибоко шанованої колеги. Я повністю співпрацюю з розслідуванням, яке веде поліція, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія", – заявив Болдуїн.