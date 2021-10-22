Родом з України, навчалася у Києві: що відомо про застрелену Алеком Болдвіном Галину Гатчинс

Галина Гатчинс загинула на зйомках/ Фото facebook.com/halyna.hutchins

Оператор-постановник Галина Гатчинс, яку випадково застрелив під час знімання фільму в Санта-Фе американський актор Алек Болдвін, була родом з України. Загиблій було 42 роки.

Як йдеться на офіційному сайті Гатчинс, вона "родом з України, росла на радянській військовій базі в районі полярного кола, оточена оленями і атомними підводними човнами".

Гатчинс отримала ступінь магістра в галузі міжнародної журналістики в Національному університеті в Києві та раніше працювала журналістом-розслідувачем. У Лос-Анжелесі вона закінчила курс "Кінематограф" в AFI Conservatory.

Жінка була одружена з Метью Гатчинсом, у неї є маленький син Андрос 2013 року народження.

Галина Гатчинс / Фото halynahutchinsdp.com

Знімальний майданчик фільму" Іржа " / Фото instagram.com/halynahutchins

Гатчинс відома своєю роботою над фільмами "Заклятий ворог" (Archenemy, 2020), Blindfire (2020) і "Дорогуша" (Darlin', 2019).

Як повідомляв Главред, у четвер, 21 жовтня, в американському штаті Нью-Мексико на зйомках фільму "Іржа" (Rust) сталася трагедія. Алек Болдвін випадково застрелив оператора-постановника Галину Гатчинс. Також поранення в ключицю отримав режисер фільму Джоел Соуза. Він перебуває в критичному стані. Гатчинс госпіталізували в лікарню на гелікоптері. Попри всі зусилля, врятувати їй життя не вдалося.

Представник кінокомпанії-виробника сказав, що "нещасний випадок" стався через осічку бутафорського пістолета з холостими патронами. Знімення картини припинено.