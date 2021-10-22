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"Моє серце розбите": Алек Болдвін вперше прокоментував вбивство українки на зйомках "Іржі"

22 жовтня 2021, 22:49

Акторові не пред'явлено звинувачень. Він співпрацює з поліцією і намагається з'ясувати, як все сталося насправді.

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Алек Болдуін відразу після трагедії / соцмережі

Голлівудський актор Алек Болдвін, який випадково вбив на знімальному майданчику фільму "Іржа" українку - оператора Галину Хатчінс, вперше висловився про трагедію.

Кінозірка заявив, що його серце розбите, проте він співпрацює з правоохоронцями, намагаючись з'ясувати всі деталі події.

Відповідна заява з'явилася в п'ятницю, 22 жовтня, на сторінці актора в Twitter. Після цього, він видалив з соцмереж всі фото зі зйомок.

"Немає слів, щоб передати моє потрясіння і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Хатчінс – дружини, матері і нашої глибоко шанованої колеги. Я повністю співпрацюю з поліцейським розслідуванням, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія", – написав Болдвін.

Також Алек зазначив, що тримає зв'язок з чоловіком загиблої і надає йому і родині Галини підтримку.

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"Моє серце розбите за її чоловіка, їхнього сина і всіх, хто знав і любив Галину", – додав Болдвін.

Відзначимо, що практично відразу після інциденту в Мережі з'явилися перші фото Болдвіна, на яких він зображений плачучи.

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Тим часом, у ЗМІ з'явилася інформація про револьвер. Як пише The Daily Beast, в пістолеті була одна бойова куля.

Однак у виробничій компанії фільму стверджують, що пістолет все-таки був з холостими патронами і взагалі, що він не був бойовим, а куля, імовірно, розірвалася в стволі і таким чином осколками поранило 42-річного оператора Галину Хатчінс, яка пізніше померла в лікарні, і 48-річного режисера Джоела Соуза, якого вже виписали з лікарні.

Також за інформацією Deadline, продюсерська компанія Rust Movies Productions LLC опублікувала заяву про подію.

"Співробітники компанії надають повне сприяння розслідуванню, яке проводить поліція. Членам знімальної групи забезпечать допомогу психологів", - сказано в заяві.

Трагедію прокоментували і самі актори "Іржі". За їхніми словами, ситуація сильно потрясла всю групу.

Про ситуацію за участю загиблої Українки Галини Хатчінс висловилися і в МЗС України.

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Галина Хатчінс померла в лікарні

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі виданню УНІАН, заявив, що у Хатчінс дійсно було українське громадянство і зазначив, що Генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує обставини трагедії, а також встановлює зв'язок з рідними вбитої, щоб надати їм необхідну консульську та правову допомогу.

Нагадаємо, Галина Хатчінс народилася в Україні і закінчила Київський національний університет за спеціальністю журналіст. Незабаром вона переїхала в США і пройшла курси в кінематографа. На її рахунку робота над фільмами "Заклятий ворог", "Blindfire" і "Дорогуша".

Галина була одружена з Метью Хатчинсом і у неї є восьмирічний син Андрос.

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новини США Алек Болдвін вбивство
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