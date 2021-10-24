УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Названо винуватця смерті українки Гатчінс на зйомках фільму з Болдвіном - ЗМІ

24 жовтня 2021, 17:24

Алек Болдвін не винен у події. Вбивство сталося з вини іншої людини.

Галина Хатчінс
Галину Хатчінс вбив не Алек Болдуін / Фото facebook.com/halyna.hutchins

Під час трагедії на знімальному майданчику фільму "Іржа" в США, в якій загинула українка - оператор Галина Гатчінс, за реквізит відповідав працівник, який заміняв постійного реквізитора, пише The New York Post.

Відзначається, що шість членів знімальної групи оголосили страйк через проблеми із зарплатою і збиралися покинути майданчик. Тому замість них викликали змінників.

Зокрема, реквізитора, який дав фатальний пістолет акторові Алеку Болдвіну, замінив інший співробітник виробничої кінокомпанії. Однак його ім'я не розкривається.

Його у все те, що трапилося звинуватила в неназвана помічник режисера за сценарієм.

"Цей виродок кричав на мене за обідом через заміни. Ви бачили, як він кричав на мене за столом? Він повинен був перевірити зброю. Він несе відповідальність за подію", - говорила жінка копам.

Реклама

ЗМІ з'ясували, що стрілянина сталася приблизно через шість годин після заміни знімальному майданчику.

Нагадаємо, Алек Болдвін після випадкового вбивства Галини Гатчінс заявив, що його серце розбите, однак він співпрацює з правоохоронцями, намагаючись з'ясувати всі деталі події.

Тим часом, поліція не пред'явила йому звинувачень у вбивстві Українки.

МЗС України заявило, що генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує обставини трагедії, а також встановлює зв'язок з рідними вбитої, щоб надати їм необхідну консульську та правову допомогу.

А у виробничій компанії фільму стверджують, що пістолет все-таки був з холостими патронами і взагалі, що він не був бойовим, а куля, імовірно, розірвалася в стовбурі і таким чином розлетілися осколками поранило 42-річного оператора Галину Гатчінс, яка пізніше померла в лікарні, і 48-річного режисера Джоела Соуза, якого вже виписали з лікарні.

viber
новини США Алек Болдвін вбивство
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Названі речі, що приносять удачу: випадкові знахідки, які варто піднятиНазвані речі, що приносять удачу: випадкові знахідки, які варто підняти Місячний гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: доленосний день, збитки або любов усього життяМісячний гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: доленосний день, збитки або любов усього життя Родом з України, навчалася у Києві: що відомо про застрелену Алеком Болдвіном Галину ГатчинсРодом з України, навчалася у Києві: що відомо про застрелену Алеком Болдвіном Галину Гатчинс Що буде, якщо рейтинг Зеленського продовжить руйнуватисяЩо буде, якщо рейтинг Зеленського продовжить руйнуватися Після потепління в Україні вдарить мороз: синоптик назвав датиПісля потепління в Україні вдарить мороз: синоптик назвав дати

Останні новини

17:55

Прикмети на 25 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду

17:54

Під Москвою розбився літак: всі, хто знаходився на борту, загинули

17:39

В Україну прийшла зима: Карпати огорнув мороз і засипало снігом

17:24

Названо винуватця смерті українки Гатчінс на зйомках фільму з Болдвіном - ЗМІ

17:00

Другий після Ескобара: у Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона країни Відео

Реклама
16:36

Сюрприз від Мінсоцполітики: жителі "червоних" зон карантину отримають підвищені субсидії Відео

16:05

Фізичні навантаження чи правильне харчування: на чому зробити акцент під час схуднення

15:34

Холод невимовний: Україну накриває арктичний циклон, погода зміниться до невпізнання Відео

15:31

Нова зустріч Путіна і Байдена: у Кремлі оголосили про перемовини з Вашингтоном Відео

15:00

Гороскоп на 25 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: впливові покровителі або проблеми з грошима Відео

14:44

В Одесі важким хворим на COVID-19 "продають" місце в реанімації за сотні доларів – ЗМІ

14:42

"Перешкодити зближенню України з НАТО - неможливо": у Путіна прийняли курс Києва на Захід Відео

14:30

"Вакцинацією ми цього не зробимо": відомий лікар назвав терміни колапсу в Україні Відео

13:57

Не відпрацював 3 роки: український студент виплатить понад 120 тисяч грн університету в Тернополі

13:33

Крим та Донбас на зв'язку із Зеленським: у МЗС висунули РФ різкі вимоги щодо захоплених територій

13:09

З ранку та без макіяжу: Настя Каменських вразила природною красою

12:45

Шмигаль назвав терміни, коли Україна отримає транш у $700 млн від МВФ Відео

12:39

Повернення Криму і боротьба з агресією Росії: Кулеба закликав ООН до рішучих дій Відео

11:44

"Помста за курей": на Херсонщині пенсіонерка на очах у дитини жорстоко вбила собаку Відео

11:26

Порошенко дихає в потилицю: чому у Слуги народу падає рейтинг

Реклама
11:23

Печиво на Хеллоуїн: топ-3 рецепта страшно смачної випічки

11:17

Нові зони карантину в Україні з 24 жовтня: "жовтими" залишилися тільки чотири регіони Відео

10:49

У Києві випадковий перехожий кинувся в озеро і врятував дитину: героїчний вчинок потрапив на відео

10:19

Півтора мільйона доз вакцини від COVID-19: ФРН безкоштовно передала Україні препарат AstraZeneca Відео

09:46

Співають і галантно кланяються: до українських полярників прийшли гніздитися тисячі пінгвінів Фото

09:04

Українця оштрафували за куплений на AliExpress GPS-трекер: що відомо

08:58

Коронавірус в Україні 24 жовтня: за добу понад 20 тисяч нових заражень COVID-19

08:45

Чому така висока смертність від COVID-19 в Україні? Погляд

08:29

Місцями до 9 градусів морозу: якою буде погода в неділю, 24 жовтня

07:48

"Їдуть і не знають, як туди потрапили": вчені дізналися про проблеми з пам'яттю після COVID-19 Відео

06:37

Путін бачить загрозу в самому існуванні України Погляд

06:20

У великій родині обличчям не клацай: рецензія на мульфільм Сімейка Аддамс 2 Відео

05:40

Найсмачніша закуска: рулетики з шинки за 7 хвилин Відео

05:11

Чи можна вакцинуватися від COVID-19 людині після інсульту - відповідь лікаря

04:29

Міжнародний день тещі: душевні привітання та оригінальні картинки

04:04

Ізраїльський лікар розвіяв міфи про побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу

03:30

Гороскоп на 24 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошовий бонус або обман Відео

03:29

Фрукт або фруктовий сік - що краще для дітей: Комаровський здивував відповіддю

02:34

Як часто можна їсти курятину, а кому від цього м'яса варто відмовитися - відповідь дієтолога Відео

02:01

В Одеській області закохані підлітки втекли до лісу

Реклама
01:17

Чорна п'ятниця 2021: як не купувати зайвого в день розпродажів

01:10

Сибірські холоди і сніг: яким буде листопад в Україні Відео

00:12

Прикмети на 24 жовтня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в біду Відео

23 жовтня, субота
23:55

Стрілянина на знімальному майданчику. режисер вперше прокоментував трагедію Відео

23:33

DZIDZIO влаштував погоню за грошима для глядачів у кінотеатрі

23:28

Опалювальний сезон: експерт вказав на нову проблему України Відео

23:03

Столичний ресторан потрапив до гучного скандалу через ігнорування карантину

22:36

Повного локдауну не уникнути: ще одна область йде на карантин Відео

22:20

Навіть не могла собі уявити, що Путін анексує Крим - Меркель

22:03

Загроза для України: Північний потік-2 можуть запустити ще до сертифікації Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти