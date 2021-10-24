Названо винуватця смерті українки Гатчінс на зйомках фільму з Болдвіном - ЗМІ

Галину Хатчінс вбив не Алек Болдуін / Фото facebook.com/halyna.hutchins

Під час трагедії на знімальному майданчику фільму "Іржа" в США, в якій загинула українка - оператор Галина Гатчінс, за реквізит відповідав працівник, який заміняв постійного реквізитора, пише The New York Post.

Відзначається, що шість членів знімальної групи оголосили страйк через проблеми із зарплатою і збиралися покинути майданчик. Тому замість них викликали змінників.

Зокрема, реквізитора, який дав фатальний пістолет акторові Алеку Болдвіну, замінив інший співробітник виробничої кінокомпанії. Однак його ім'я не розкривається.

Його у все те, що трапилося звинуватила в неназвана помічник режисера за сценарієм.

"Цей виродок кричав на мене за обідом через заміни. Ви бачили, як він кричав на мене за столом? Він повинен був перевірити зброю. Він несе відповідальність за подію", - говорила жінка копам.

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ЗМІ з'ясували, що стрілянина сталася приблизно через шість годин після заміни знімальному майданчику.

Нагадаємо, Алек Болдвін після випадкового вбивства Галини Гатчінс заявив, що його серце розбите, однак він співпрацює з правоохоронцями, намагаючись з'ясувати всі деталі події.

Тим часом, поліція не пред'явила йому звинувачень у вбивстві Українки.

МЗС України заявило, що генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує обставини трагедії, а також встановлює зв'язок з рідними вбитої, щоб надати їм необхідну консульську та правову допомогу.

А у виробничій компанії фільму стверджують, що пістолет все-таки був з холостими патронами і взагалі, що він не був бойовим, а куля, імовірно, розірвалася в стовбурі і таким чином розлетілися осколками поранило 42-річного оператора Галину Гатчінс, яка пізніше померла в лікарні, і 48-річного режисера Джоела Соуза, якого вже виписали з лікарні.