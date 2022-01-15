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Ірина Білик показала свою розкішну квартиру в Одесі з видом на Чорне море

15 січня 2022, 00:04

Виконавиця живе в апартаментах, які боялася показувати шанувальникам.

Ірина Білик
Ірина Білик показала свою квартиру / Instagram

Український співачка Ірина Білик вперше показала публіці свою розкішну квартиру в Одесі з видом на Чорне море. Зірка провела екскурсію для журналістів програми Мій секрет на телеканалі СТБ.

Інтер'єр квартири виконаний в стилі мінімалізму. Житло невелике за площею, але просторе за рахунок світлих тонів - сірого, бежевого і білого, а також панорамних вікон і дзеркал.

У квартирі є елементи з морською тематикою - дерев'яна модель корабля у вітальні.

Кухня і зал з'єднані. Крім цього, в квартирі-студії висить кілька плазмових телевізорів, є м'який диван з кріслами і скляний стіл зі свічками.

читайте такожБудинок буде пахнути затишком: наймодніші шпалери в 2022 роціУ спальні Білик величезне ліжко, а біля виходу на балкон - телескоп.

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Зірка зазначила, що їй дещо страшно показувати свої апартаменти.

Нагадаємо, раніше син співачки Софії Ротару показав шанувальникам будинок зіркової матері. Особняк розташований в лісі в 22 км від Києва. Він оточений ровом і цілодобовою охороною. ЗМІ пишуть, що його вартість два мільйони доларів.

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