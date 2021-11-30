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Олександр Градський за місяць до смерті таємно одружився з українкою

30 листопада 2021, 22:59

В оточенні співака кажуть, що саме Марина наполягала узаконити їх шлюб.

Олександр Градський
Олександр Градський / Instagram

Один із засновників російського року Олександр Градський незадовго до смерті одружився на молодій українці.

Артист 17 років прожив у цивільному шлюбі з актрисою Мариною Коташенко. За цей час жінка встигла народити йому двох синів.

Як пише видання Mk.ru, офіційно пара одружилася за місяць до смерті Градського. В оточенні співака кажуть, що саме Марина наполягала узаконити їх шлюб.

Марина Коташенко родом з Києва. Дівчина після школи відразу переїхала до Москви.

З Градським випадково познайомилася, коли їй було всього 19 років. Марина стала четвертою дружиною музиканта.

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Смерть Олександра Градського

Олександр Градський помер 28 листопада. Артист потрапив до лікарні в Москві з підозрою на інсульт і перебував у реанімації. Лікарі не змогли врятувати життя музиканта.

Також відомо, що його здоров'я різко погіршилося після того, як він перехворів на коронавірус у вересні.

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