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"У нас вся Росія знаходиться у всіх списках": Петросян та інші росіяни очманіли від санкцій України

7 січня 2023, 22:34
Народний артист Росії Володимир Винокур не повірив, що його внесли до списку санкцій в Україні.
Санкції проти російських артистів
Санкції проти російських артистів / соцмережі, pixabay

Сьогодні, 7 січня, Україна запровадила санкції проти 119 російських артистів. Кілька росіян, які підтримують диктатора Путіна і війну в Україні очманіли від санкцій.

Персональні санкції на десять років запровадили проти російського артиста естради Євгена Петросяна.

"Реакція нормальна. Бурхливих емоцій не викликала", - заявив Петросян росЗМІ.

А ось народний артист Росії Володимир Винокур очманів від новини.

"Ви що, серйозно зі мною розмовляєте? Я якраз після концерту і ще не готовий до таких моторошних, плоских жартів. Навіть обговорювати це не хочу", – повідомив артист.

Російський саксофоніст Ігор Бутман і зовсім заявив, що вся Росія в санкційних списках.

"Внесли і внесли. Нехай вносять. Я начебто давно в якихось списках фігурував, в "Миротворці". Здається, у нас вся країна знаходиться у всіх списках. Нічого особливого немає", - шокував він росіян.

А ось російський актор Віктор Сухоруков зізнався, що не розуміє чому його внесли до списку санкцій і заявив, що Зеленський йому нібито заздрить.

"Тут нічого більше сказати не можу. Я навіть не розумію цієї теми. Ну, підписав, слава Богу, може бути, він і знає, хто такий Сухоруков. Я - то не знаю, хто такий Зеленський, в очі не бачив", – заявив ображений російський артист.

Санкції проти російських зірок

7 січня на сайті президента України був опублікований указ, згідно з яким проти російських діячів мистецтва запроваджені санкції.

Серед зазначених у списку є співачки Лоліта Мілявська, Ірина Аллегрова, комік Євген Петросян, співаки Філіп Кіркоров, Дмитро Білан, а також режисер Микита Міхалков.

Російським артистам заборонені всі фінансові операції, анулюють всі ліцензії, заборонять передачу авторських прав і заблокують активи в Україні.

Санкції проти всіх діятимуть 10 років.

Нагадаємо, раніше, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський запровадив своїм указом у дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це.

Під санкції тоді потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

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