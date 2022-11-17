"У нас з дружиною 14 дітей, повинно було бути 15": Кадиров розповів про смерть доньки

Кадиров розповів про смерть дитини / УНІАН

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров вирішив розговоритися про свою сім'ю. Приводом для цього став той факт, що Путін присвоїв звання "Мати-героїня" Медні Кадирової, дружині путінського посіпаки.

46-річний Кадиров зізнався , що в перші роки шлюбу пара зіткнулася з втратою дитини.

"Зараз у нас 14 дітей. Хоча повинно було бути 15-перша дівчинка померла незабаром після народження. Всі ці роки я рідко знаходжу можливість побути з ними хоч якийсь час", - згадав Кадиров.

За його словами, за всі роки він жодного разу не почув від дітей навіть найменшого натяку на невдоволення.

"І тим більше докору від дружини. Старші дочки, подорослішавши, зізналися, що в дитинстві часто ображалися на мене через нестачу уваги, але мати вчасно їх відволікала від таких думок, пояснюючи, що потрібно бути опорою батькові, а не тягарем",-заявив він.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що відправить своїх синів на війну проти України. Він обіцяє кинути їх у найгарячіші бої. Він виклав відео з дітьми, яке вже розлетілося в мережі.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров закотив істерику і в сказі став звинувачувати російських генералів у ганебній здачі лиману в Донецькій області, який звільнили Збройні Сили України. При цьому він вже знайшов винного за здачу Лиману. Ним, на думку глави Чечні є командувач центральним військовим округом РФ генерал-полковник Олександр Лапін.

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