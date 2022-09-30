Медведєв заснув під час виступу Путіна, а Кадиров ридав на камеру

Путін, Кадиров, Медведєв / скріншот

30 вересня російський диктатор Володимир Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їх жителі – громадяни РФ.

У Кремлі, на "заході" зібралися всі маріонетки Путіна.

Так, глава Чечні Рамзан Кадиров відзначився дивною реакцією на промову президента Росії Володимира Путіна.

Під час промови дон-дон закотив очі і "заплакав". Відео з Кадировим з'явилося в соцмережі.

"Думаю, що в найближчому майбутньому у нас вийде це зробити і в ДНР, і в Херсонському напрямку, і в Запорізькому. Це наша територія. Ніхто не має права жартувати з Росією. Жартувати з нашою державою ми не дозволимо", - раптом виступив Кадиров, після шабашу в Кремлі.

Ще одному другові диктатора Путіна Дмитру Медведєву, напевно, дуже стало нудно.

Той не витримав спічу Путіна і просто заснув.

Путін вимагає переговорів

Раніше Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також 30 вересня після оголошення анексії українських територій Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".

У своїй заяві в Кремлі Путін сказав, що виключає будь-який діалог по Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

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