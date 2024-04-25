Важке захворювання: молодусі Петросяна поставили діагноз

Тетяна Брухунова розповіла про свою важку хворобу, яка погано лікується.

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Тетяна Брухунова хворіє/ колаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova

Молода дружина старого путініста Євгена Петросяна, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, Тетяна Брухунова розповіла про свою важку хворобу.

За інформацією пропагандистського видання Стархіт, жінка страждає від сильної алергії та гаймориту.

"У мене дуже сильна цього року алергія, але справа не тільки в ній. У мене гнійний гайморит. Це дуже важке захворювання. Я приймаю низку антибіотиків, роблю різні процедури", - розповіла Брухунова.

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Крім того, жінці було діагностовано варикоз. Одну з операцій з усунення цієї проблеми вона перенесла ще до вагітності з сином.

Євген Петросян і його дружина Тетяна Брухунова - останні новини

Зазначимо, дружина старого ПетросянаТетяна Брухунова спитала зі своїх фанатів за "недостачу" лайків і непристойно обізвала їх. Брухунова заявила, що їй було просто цікаво, чому підписники не реагують на її пости, адже сама вона ставить лайки абсолютно всім, на кого підписана.

А також зірки країни-терориста РФ висловилися в бік Євгена Петросяна на тлі новин про народження в нього ще однієї дитини. Багато хто його засудив через безвідповідальність.

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