"До останнього не розуміла": відома акторка дізналася про вагітність випадково

Анна Сагайдачна поділилася, як чекала на третю дитину.

Анна Сагайдачна діти - акторка розкрила подробиці третьої вагітності / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Стисло:

У лютому Анна Сагайдачна стала багатодітною мамою

Артистка розповіла, як дізналася про нову вагітність

26 лютого українська акторка Анна Сагайдачна втретє стала мамою. Вагітність стала для неї несподіванкою, зізнається вона.

У своєму блозі в Insatgram Сагайдачна розповіла, що до п'ятого місяця не знала, що носить під серцем дитину. "Я до останнього не розуміла, що я вагітна, допоки на 5 місяці не відчула рухи ( бігла на тренування і нахилилася завʼязати кросівки)", - каже Анна.

Тепер акторка переконана, що новонароджений син і її середня донька Міра, між якими різниця всього 14 місяців, заздалегідь "домовилися" про сюрприз для мами. Анна Сагайдачна опублікувала серію зворушливих знімків з усіма трьома дітьми.

Про персону: Анна Сагайдачна Анна Сагайдачна - українська акторка кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома ролями в серіалах "Червона королева", "Кріпосна", "40+, або Геометрія кохання" тощо.

