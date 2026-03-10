"До останнього не розуміла": відома акторка дізналася про вагітність випадково

Стисло:
- У лютому Анна Сагайдачна стала багатодітною мамою
- Артистка розповіла, як дізналася про нову вагітність
26 лютого українська акторка Анна Сагайдачна втретє стала мамою. Вагітність стала для неї несподіванкою, зізнається вона.
У своєму блозі в Insatgram Сагайдачна розповіла, що до п'ятого місяця не знала, що носить під серцем дитину. "Я до останнього не розуміла, що я вагітна, допоки на 5 місяці не відчула рухи ( бігла на тренування і нахилилася завʼязати кросівки)", - каже Анна.
Тепер акторка переконана, що новонароджений син і її середня донька Міра, між якими різниця всього 14 місяців, заздалегідь "домовилися" про сюрприз для мами. Анна Сагайдачна опублікувала серію зворушливих знімків з усіма трьома дітьми.
Про персону: Анна Сагайдачна
Анна Сагайдачна - українська акторка кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома ролями в серіалах "Червона королева", "Кріпосна", "40+, або Геометрія кохання" тощо.
