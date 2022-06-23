Боягуз, ренегат і перебіжчик: український комік Андрій Молочний виявився фанатом "русского мира"

Андрій Молочний з Дуету імені Чехова має проросійські погляди / instagram.com/molochnyi

Комік українського походження Андрій Молочний втік слідом за своїми проросійськими переконаннями в РФ ще в 2014 році. Там, з російської сцени популярних гумористичних шоу, шоумен висміював Україну, її жителів та українську мову.

Зараз перебіжчик втратив популярності і зник з медіапростору і на батьківщині, і в Росії. Підсумки його плачевно кар'єри коротко підвели в репортажі каналу Гроші.

Андрій Молочний народився в Коростені Житомирської області. У середині двохтисячних заснував популярнй комік-дует "Дует імені Чехова", і також знімався в популярному українському скетч-шоу Файна Юкрайна. Колегою і другом коміка-зрадника був шоумен і волонтер Сергій Притула.

І якщо зараз Притула, як справжній патріот України, використовує всі сили, засоби і вплив, щоб допомогти своїй країні виграти війну проти рашистів, Молочний відсиджується і відмовчується в країні-агресорі.

На його сторінках в соціальних мережах - пости в кращих традиціях рашистської пропаганди: в Києві коміку ввижаються натовпи фашистів, винищення яких він вважає священним обов'язком. "Ще п'ять років тому я навіть і подумати не міг, що по Києву натовпами ходитимуть фашисти", - писав він ще рік тому.

До слова, про війну, яку Росія розв'язала проти його рідної України, про Коростень, якому доводиться існувати під обстрілами окупантів, Андрій Молочний не сказав жодного слова.

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Раніше польська і радянська акторка, модель і зірка фільму Іронія долі Барбара Брильська висловила свою думку щодо війни, яку РФ розв'язала проти України.

Також стало відомо, що Валюха зі Сватів, російська акторка Тетяна Кравченко, за словами Едуарда Радзюкевича, підтримала Росію у звірячому нападі на Україну.

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