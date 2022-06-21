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"Від того, що відбувається, сумно": Барбара Брильська висловилася про війну в Україні

21 червня 2022, 18:45

Позицію акторки складно назвати однозначною, адже у свій час вона встигла попрацювати і на російській, і на українській сценах.

Барбара Брильська
Барбара Брильська висловилася про війну в Україні / imdb.com

Польська і радянська акторка, модель і зірка фільму Іронія долі Барбара Брильська висловила свою думку щодо війни, яку РФ розв'язала проти України.

У росЗМІ поширюють цитату яку приписують артистці. Нібито в розмові про скасування російської культури в світі всесоюзна "Надя Шевельова" не побажала займати конкретну сторону, прийнявши позицію всім співчуваючого голуба миру.

"Мені дуже важко про це говорити. Я знаю російський народ. Я знаю, що він добрий, романтичний, не кажучи про велику російську культуру – балет і літературу, наприклад. Від того, що відбувається сумно. Я знаю і росіян, і українців. Я працювала з ними. У мене багато друзів. Жаль…", - розповіла Брильська.

Після розвалу Радянського Союзу польська акорка успішно знімалася і в російських, і в українських телепроєктах - фільмах і розважальних шоу.

Незважаючи на те, що в її послужному списку ролі в більш ніж 40 фільмах, найбільшу популярність їй приніс двосерійний новорічний фільм Ельдара Рязанова Іронія долі, або з легким паром!

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Раніше українська психологиня назвала ймовірну причину, чому Басков, Тарзан і Газманов підтримують військову агресію Кремля по відношенню до України - справа в дитячій травмі.

Андрій Данилко (більш відомий у своїй поп-іпостасі як Вєрка Сердючка), розповів про численні провокації, які намагалися вчинити щодо нього російські телепропагандисти.

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