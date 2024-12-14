Трагічно загинув мільярдер та засновник відомого бренду одягу Ісак Андік

Ісак Андік був найбагатшою людиною в Каталонії і однією з найбагатших осіб Іспанії.

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Іспанський мільярдер Ісак Андік загинув під час прогулянки в горах / Колаж: Главред, фото: x.com/Mango, pixabay.com

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В Іспанії загинув засновник бренду Mango Ісак Андік

Чоловік впав з 150-метрової скелі в горах Монсеррат поблизу Барселони

У суботу, 14 грудня, в Іспанії загинув засновник відомого бренду Mango Ісак Андік. Бізнесмен впав з 150-метрової скелі в гірському масиві Монсеррат, поблизу Барселони. Про це повідомила пресслужба бренду у соцмережі Х.

"З глибоким жалем ми повідомляємо про несподівану смерть Ісака Андіка, нашого невиконавчого голови та засновника Mango, внаслідок нещасного випадку, який стався цієї суботи. Ісак був прикладом для всіх нас. Він присвятив своє життя Mango, залишивши незгладимий слід завдяки своєму стратегічному баченню, надихаючому лідерству та непохитній відданості цінностям, які він сам пройняв у нашій компанії", - йдеться у повідомленні.

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Видання El Pais пише, що бізнесмен був у хорошій фізичній формі та захоплювався гірськими прогулянками. Трагедія сталася, коли він проводив день із родиною в горах.

"Чоловік проводив день зі своєю сім'єю, і в якийсь момент під час походу, коли він був з одним зі своїх синів, Джонатаном Андіком, він послизнувся і впав з висоти понад 100 метрів. Нещасний випадок стався "у важкодоступній місцевості", - зазначили в матеріалі.

Саме син бізнесмена Джонатан викликав рятувальників і повідомив, що батько послизнувся й впав в ущелину. На місце події прибув медичний гелікоптер і швидка допомога, однак лікарі лише змогли констатувати смерть Ісака Андіка.

Ісак Андік вважався найбагатшою людиною в Каталонії і був однією з найбагатших осіб Іспанії. Його капітал оцінювався в 4,5 мільярда доларів.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив свої співчуття родині Андіка і відзначив його за чудову роботу, яка допомогла зробити Mango світовим лідером у модній індустрії. Генеральний директор Mango Тоні Руїс також висловив глибоке здивування і сум з приводу втрати.

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Що таке El País? El País — найбільша за накладом щоденна газета в Іспанії. El País є однією з трьох основних іспанських національних газет (разом з "El Mundo" та "ABC"). Газетою El País, офіс якої розташований у Мадриді, володіє іспанський медіаконгломерат PRISA. Газету засновано 4 травня 1976 року. Головний редактор — Хав'єр Морено, пише Вікіпедія.

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