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The Rasmus присвятили пісню Україні на концерті в Європі: зал вибухнув овацією

28 жовтня 2022, 21:15

Фінський гурт The Rasmus присвятили пісню Україні на концерті в Німеччині. Зірки закликали глядачів підтримати їх, а ті у відповідь влаштували овацію.

Rasmus, група
The Rasmus присвятили пісню Україні на концерті в Європі / https://ua.depositphotos.com і Instagram

Учасники знаменитої фінської поп-рок-групи The Rasmus присвятили пісню Україні на своєму великому сольному концерті в Німеччині. Зірки закликали глядачів підтримати їх, а ті у відповідь влаштували овацію.

Виступ відбувся в місті Вісбаден в рамках Європейського туру рок-зірок. Фрагмент зі зверненням до шанувальників швидко поширювався в мережі.

Фронтмен The Rasmus Лаурі Юленен посеред виступу оголосив, що наступна пісня – In The Shadows – буде присвячена Україні.

"Ми хочемо заспівати цю пісню сьогодні для України. Ви з нами?",- запитали зі сцени The Rasmus. Після цих слів зал вибухнув оплесками, а хіту рокерів підспівували тисячі шанувальників. До речі, фіни присвятили Україні In the Shadows не просто так.

Нагадаємо, раніше українська поп-співачка Jerry Heil і співачка / телеведуча Леся Нікітюк виконали гумористичну пісню дуетом-за мотивами інтернет-мема про росіянку, яка не хотіла їхати з анексованого Росією Криму.

"Душевно, по-домашньому. Цілий день позавчора носила в собі ідею, що варто зробити який-небудь трек з цього відео. Ніяк не могла прийняти, що якось радісно від цих подій. Тому що це не наш менталітет - писати коменти "Так вам і треба" і радіти, коли комусь погано. Але від відчуття справедливості все тремтіло. І вночі мені пише Леся Нікітюк - з тією ж ідеєю! Це була доля", ‒ написала артистка.

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