The Rasmus присвятили пісню Україні на концерті в Європі: зал вибухнув овацією

The Rasmus присвятили пісню Україні на концерті в Європі

Учасники знаменитої фінської поп-рок-групи The Rasmus присвятили пісню Україні на своєму великому сольному концерті в Німеччині. Зірки закликали глядачів підтримати їх, а ті у відповідь влаштували овацію.

Виступ відбувся в місті Вісбаден в рамках Європейського туру рок-зірок. Фрагмент зі зверненням до шанувальників швидко поширювався в мережі.

Фронтмен The Rasmus Лаурі Юленен посеред виступу оголосив, що наступна пісня – In The Shadows – буде присвячена Україні.

"Ми хочемо заспівати цю пісню сьогодні для України. Ви з нами?",- запитали зі сцени The Rasmus. Після цих слів зал вибухнув оплесками, а хіту рокерів підспівували тисячі шанувальників. До речі, фіни присвятили Україні In the Shadows не просто так.

