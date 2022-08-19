Jerry Heil і Леся Нікітюк записали пісню-знущання над росіянами, що біжать з Криму

Леся Нікітюк та Jerry Heil / Колаж фото УНІАН

Українська поп-співачка Jerry Heil і співачка/телеведуча Леся Нікітюк виконали гумористичну пісню дуетом ‒ за мотивами інтернет-мема про росіянку, яка не хотіла виїжджати з анексованого Росією Криму. Ролик зірки опублікували в соцмережі Instagram.

"Душевно, по-домашньому. Цілий день позавчора носила в собі ідею, що варто зробити який-небудь трек з цього відео. Ніяк не могла прийняти, що якось радісно від цих подій. Тому що це не наш менталітет - писати коменти "так вам і треба" і радіти, коли комусь погано. Але від відчуття справедливості все тремтіло. І тут вночі мені пише Леся Нікітюк - з тією ж ідеєю! Це була доля", - написала артистка.

Також відомо, що над створенням треку для TikTok працював давній соратник Jerry Heil Роман Черенов (Morphom) і група EMDIVITY.

Нагадаємо, раніше після вибух на військовому аеродромі біля селища Новофедорівка в анексованому Криму почалася паніка - російські туристи залишають півострів. Так, на одному з опублікованих в соцмережах відео жінка зі сльозами на очах каже, що їй шкода їхати з Алушти.

"Я не хочу їхати з Криму, з Алушти. Як тут класно. Я звикла тут як у своєму будинку жили, настільки все душевно, по-домашньому", - ридала росіянка.

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