"Режим свекрухи увімкнувся": Аліна Гросу показала сина та чоловіка, якого приховує

Відома артистка Аліна Гросу, яка нещодавно стала мамою сина, показала нові сімейні фото в Instagram. Обличчя своїх чоловіків співачка прикрила смайликом.
Гросу поділилася першими враженнями від материнства і зізналася, що любов до маленького сина переповнює її. Артистка жартома пригрозила подругам, що тепер дитина стане центром усіх розмов.
"Усі мої подружки кажуть, що я з дитинства їм говорила, що мрію про сина, а я цього не пам'ятаю. Але тільки тепер по-справжньому розумію, яке це щастя. Дівчата, я точно знаю, що у кожної з вас є подруга — мама-янголятко, яка надсилає вам кожну мить свого найкращого у світі малюка, і вас це, м'яко кажучи, трохи дратує. У моїх подруг тепер теж є така подруга. З чим я їх і вітаю", — написала Аліна.
Нагадаємо, що співачка народила справжнього богатиря — малюк зʼявився на світ з вагою понад 4 кілограми. Знаменитість зізналася, що вже замислюється, кому з дівчат дістанеться такий скарб.
"Так милуватися 4 кілограмами хлопчика може тільки його мама. І сподіваюся, в майбутньому хороша дружина", — висловилася Гросу.
У коментарях шанувальники продовжили вітати зірку з поповненням і посміялися над її повідомленням, зауваживши, що співачці ще занадто рано приміряти на себе роль свекрухи.
"Ой, Аліночко, то у вас вже й режим свекрухи увімкнувся"
"Боже... як це все мило, ніжно, красиво. Щастя вам безумовного і безмежного"
"Щирі вітання та обійми. Насолоджуйтесь новим статусом. Вітання всій родині, чоловікові, бабусі та дідусеві. Нехай синочок росте щасливим і здоровим"
Також Аліна відповіла на питання про те, чому приховує обличчя чоловіка. Гросу жартома зауважила, що не хоче, щоб її коханого вкрали.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Раніше Главред повідомляв, що олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва вперше прокоментувала особисту трагедію у своїх соцмережах. Спортсменка, яка нещодавно втратила маму, опублікувала архівний знімок і присвятила найближчій людині зворушливі слова прощання.
Також зірка "Ліги сміху" Влад Шевченко поділився історією дивовижного порятунку своєї родини від теракту в Києві. Його дружина та маленька донька планували зайти в супермаркет саме в той момент, коли туди увірвався озброєний злочинець. Трагедії вдалося уникнути завдяки випадковості.
- "Мій дорослий красунчик": Боржемська показала дорослого сина
- "Це боляче": Катя Кузнєцова зізналася про розрив із чоловіком-росіянином
- "Почули крики і забігли": сім'я зірки "Ліги сміху" дивом врятувалася від теракту в Києві
Про особу: Аліна Гросу
Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.
Першим коханим Гросу був московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.
