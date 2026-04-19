На фронті загинув відомий режисер: його вважали зниклим безвісти

Ігор Малахов — український кінорежисер-документаліст, сценарист та історик.

На фронті загинув відомий режисер



Військовий помер 29 грудня 2023 року

Ідентифікувати тіло вдалося за допомогою ДНК-експертизи

Відомий український режисер Ігор Малахов загинув під Авдіївкою. Сумну новину повідомив на своїй сторінці у Facebook його колега, режисер Володимир Тихий.

Військовий помер 29 грудня 2023 року, тривалий час його вважали зниклим безвісти. Ідентифікувати тіло вдалося за допомогою ДНК-експертизи.

"Церемонія прощання з режисером відбудеться 21 квітня в Києві. О 10:00 на Майдані Незалежності розпочнеться хвилина мовчання, далі його пам'ять вшанують біля Оболонської РДА. О 11:30 розпочнеться відспівування у Храмі святих апостолів Павла і Петра. Поховають військового на Алеї слави", – зазначив Володимир Тихий.

Ігор Малахов – український кінорежисер-документаліст, сценарист та історик, випускник Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова та Всеросійського державного інституту кінематографії.

Ігор Малахов знімав документальні фільми. У різні роки він працював над стрічками "Голос Донбасу", "Як почалася війна. Хроніки, свідки" та іншими. Його документальний фільм "Уроки музики" у 2016 році став лауреатом Одеського кінофестивалю.

Наприкінці квітня Ігорю Малахову мало виповнитися 60 років.

