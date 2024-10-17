"Теплий факт": відома українська акторка вийшла заміж і поділилася фотографією з чоловіком

Українська відома акторка та бізнесвумен Міла Сивацька поділилася з шанувальниками радісною новиною про своє особисте життя.
На своїй сторінці в соцмережах Міла повідомила, що вийшла заміж за коханого Сергія, який зробив їй пропозицію ще два роки тому.
Акторка зазначила, що тепер Міла Сивацька її псевдонім і вона офіційно взяла прізвище чоловіка.
"Теплий факт: Міла Сивацька тепер мій офіційний псевдонім", - написала зірка.
Також Міла поділилася щасливою фотографією з чоловіком, на якій пара посміхалася одне одному.
Хто така Міла Сивацька?
Міла Сивацька - українська кіноакторка і ведуча. Відома за ролями в серіалах "Мереживо долі", "Хороший хлопець", "Гранд", а також за роллю Василини у фільмі "Останній богатир".
У 2022 році через критику російського військового вторгнення в Україну Сивацькій на 50 років заборонили в'їзд на територію РФ.
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Зазначимо, Настя Каменських показала рідних, а також і свого чоловіка Потапа, який втік за кордон і не з'являється в Україні. Співачка зізналася чоловікові в коханні та розповіла, що він її завжди підтримує.
А також російський співак Нікіта Пресняков втрачає свій бізнес у Росії. Пресняков зазнав збитків на приблизно 10 тисяч доларів. Оформлена компанія на кохану музиканта - Олену Преснякову, проте серед засновників компанії є ім'я Нікіти.
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