"Теплий факт": відома українська акторка вийшла заміж і поділилася фотографією з чоловіком

Міла Сивацька офіційно одружилася зі своїм коханим.

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Міла Сивацька вийшла заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com/mila_sivatskaya/

Українська відома акторка та бізнесвумен Міла Сивацька поділилася з шанувальниками радісною новиною про своє особисте життя.

На своїй сторінці в соцмережах Міла повідомила, що вийшла заміж за коханого Сергія, який зробив їй пропозицію ще два роки тому.

Акторка зазначила, що тепер Міла Сивацька її псевдонім і вона офіційно взяла прізвище чоловіка.

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"Теплий факт: Міла Сивацька тепер мій офіційний псевдонім", - написала зірка.

Також Міла поділилася щасливою фотографією з чоловіком, на якій пара посміхалася одне одному.

Хто така Міла Сивацька? Міла Сивацька - українська кіноакторка і ведуча. Відома за ролями в серіалах "Мереживо долі", "Хороший хлопець", "Гранд", а також за роллю Василини у фільмі "Останній богатир".

У 2022 році через критику російського військового вторгнення в Україну Сивацькій на 50 років заборонили в'їзд на територію РФ.

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