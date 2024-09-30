На двох троє дітей та 12 років різниці: відома українська акторка вийшла заміж

Ксенія Вертинська вперше приміряла на себе весільну сукню.

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Ксенія Вертинська та Ігор Рубашкін одружилися - перші кадри з весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/kseniyavertinska

Українська акторка Ксенія Вертинська 29 вересня зіграла весілля з колегою - актором Ігорем Рубашкіним, який старший за неї на 12 років. Перші кадри з церемонії з'явилися на сторінці артистки в Instagram - ними активно ділилися гості, які були запрошені нареченими на зворушливе свято кохання.

Наречений і наречена поки що від коментарів про весілля утримуються. Церемонія відбулася просто неба, головними кольором свята був білий та його відтінки.

На церемонію було запрошено чимало українських артистів - Дар'я Петрожицька, Віра Кобзар, Лілія Ребрик та ін. Остання, до слова, була ведучою свята.

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Для Вертинської це - перший шлюб. Для Рубашкіна - третій. Тепер у них на трьох троє дітей: одна донька у Ксенії від попередніх стосунків, і двоє у Ігора.

Ксенія Вертинська та Ігор Рубашкін одружилися - перші кадри з весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/kseniyavertinska

Хто така Ксенія Вертинська? Ксенія Вертинська - українська акторка кіно і театру. Донька Народного артиста України, актора Олексія Вертинського. Служить у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Найбільш відомі роботи: "Свати", "Папік", "СидОренки-СидорЕнки", "Слуга народу".

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