На двох троє дітей та 12 років різниці: відома українська акторка вийшла заміж

Українська акторка Ксенія Вертинська 29 вересня зіграла весілля з колегою - актором Ігорем Рубашкіним, який старший за неї на 12 років. Перші кадри з церемонії з'явилися на сторінці артистки в Instagram - ними активно ділилися гості, які були запрошені нареченими на зворушливе свято кохання.
Наречений і наречена поки що від коментарів про весілля утримуються. Церемонія відбулася просто неба, головними кольором свята був білий та його відтінки.
На церемонію було запрошено чимало українських артистів - Дар'я Петрожицька, Віра Кобзар, Лілія Ребрик та ін. Остання, до слова, була ведучою свята.
Для Вертинської це - перший шлюб. Для Рубашкіна - третій. Тепер у них на трьох троє дітей: одна донька у Ксенії від попередніх стосунків, і двоє у Ігора.
Хто така Ксенія Вертинська?
Ксенія Вертинська - українська акторка кіно і театру. Донька Народного артиста України, актора Олексія Вертинського. Служить у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Найбільш відомі роботи: "Свати", "Папік", "СидОренки-СидорЕнки", "Слуга народу".
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