Тепер офіційно: Дмитро Комаров зробив заяву про розлучення

Комаров підтвердив, що він та Олександра Кучеренко перебувають у стані розлучення після 5 років разом.

https://glavred.net/stars/teper-oficialno-dmitriy-komarov-sdelal-zayavlenie-pro-razvod-10646969.html Посилання скопійоване

Дмитро Комаров розлучається з Олександрою Кучеренко - коментарі експодружжя / колаж: Главред, фото: instagram.com/komarovmir, instagram.com/aakucherenko

Коротко:

Дмитро Комаров підтвердив, що розлучається з Олександрою Кучеренко

Він спростував чутки про невірність одного з партнерів, і підкреслив, що вони розійшлися друзями

Чутки про розлад у стосунках журналіста, мандрівника і творця проєкту Світ навиворіт Дмитра Комарова і журналістки, моделі та ведучої Олександри Кучеренко почали з'являтися ще в січні 2025 року. Пізніше на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень з'явилася інформація про те, що пара перебуває у стані розлучення.

Однак ні Дмитро, ні Олександра не коментували, що між ними відбувається. З цієї причини в пресі почало з'являтися про сім'ю журналістів безліч чуток. Наприклад, що винним у розставанні став інший чоловік.

відео дня

Сьогодні у своєму блозі в Instagram Дмитро Комаров вперше офіційно підтвердив, що розлучається з Олександрою Кучеренко. Розкривати причини цього рішення він не став, але акцентував увагу на те, що розрив відбувається мирно, за згодою обох сторін. Також Комаров зазначив, що він і Кучеренко залишаються друзями і в хороших стосунках, "просто тепер - не сімейних".

"Отже, про особисте. Мовою фактів. Ми з Олександрою Кучеренко дійсно прийняли рішення розлучитись. Ми подали спільну заяву про розірвання шлюбу через РАЦС і розлучаємося мирно та цивілізовано. А емоційний судовий позов залишився без розгляду. Так, ми розлучаємось. Ні, ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Не пішов до іншого/іншої. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сімʼї, яку нам не вдалося зберегти", - пише Дмитро.

Дмитро Комаров розлучається з Олександрою Кучеренко - коментарі експодружжя / instagram.com/komarovmir

Він також звернувся до тих, хто зараз у шлюбі, з нагадуванням про важливість спілкування в парі, мовляв, проблеми потрібно помічати, обговорювати і вирішувати, а не доводити до крайнощів: "В кожній родині є свої суперечки, непорозуміння, сварки. Це нормально. Але відчувайте, ідентифікуйте момент, коли в парі починаються перші натяки вже на серйозні непорозуміння. Не впускайте час, поки ситуація не стала невиправною. Обов’язково розмовляйте один з одним, обговорюйте, не мовчіть. Довести ситуацію до розлучення – це дуже погано. І розлучення – це погано. Бережіть свої родини і почуття".

Олександра Кучеренко приєдналася до слів колишнього чоловіка - зробила репост у своєму блозі з підписом: "Наш єдиний і останній коментар. Особисте залишиться особистим".

Дмитро Комаров розлучається з Олександрою Кучеренко - коментарі експодружжя / instagram.com/aakucherenko

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про нову кар'єру Олени Кравець. Після відходу зі Студії Квартал-95 артистка пробує свої сили в нових творчих напрямках.

Також турецький бізнесмен і колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу показав, з ким відпочиває в Туреччині. Супутницю він називає своїм "нескінченним коханням".

Читайте також:

Хто такий Дмитро Комаров? Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програми "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред