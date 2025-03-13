Тепер офіційно: Дмитро Комаров зробив заяву про розлучення

Коротко:
- Дмитро Комаров підтвердив, що розлучається з Олександрою Кучеренко
- Він спростував чутки про невірність одного з партнерів, і підкреслив, що вони розійшлися друзями
Чутки про розлад у стосунках журналіста, мандрівника і творця проєкту Світ навиворіт Дмитра Комарова і журналістки, моделі та ведучої Олександри Кучеренко почали з'являтися ще в січні 2025 року. Пізніше на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень з'явилася інформація про те, що пара перебуває у стані розлучення.
Однак ні Дмитро, ні Олександра не коментували, що між ними відбувається. З цієї причини в пресі почало з'являтися про сім'ю журналістів безліч чуток. Наприклад, що винним у розставанні став інший чоловік.
Сьогодні у своєму блозі в Instagram Дмитро Комаров вперше офіційно підтвердив, що розлучається з Олександрою Кучеренко. Розкривати причини цього рішення він не став, але акцентував увагу на те, що розрив відбувається мирно, за згодою обох сторін. Також Комаров зазначив, що він і Кучеренко залишаються друзями і в хороших стосунках, "просто тепер - не сімейних".
"Отже, про особисте. Мовою фактів. Ми з Олександрою Кучеренко дійсно прийняли рішення розлучитись. Ми подали спільну заяву про розірвання шлюбу через РАЦС і розлучаємося мирно та цивілізовано. А емоційний судовий позов залишився без розгляду. Так, ми розлучаємось. Ні, ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Не пішов до іншого/іншої. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сімʼї, яку нам не вдалося зберегти", - пише Дмитро.
Він також звернувся до тих, хто зараз у шлюбі, з нагадуванням про важливість спілкування в парі, мовляв, проблеми потрібно помічати, обговорювати і вирішувати, а не доводити до крайнощів: "В кожній родині є свої суперечки, непорозуміння, сварки. Це нормально. Але відчувайте, ідентифікуйте момент, коли в парі починаються перші натяки вже на серйозні непорозуміння. Не впускайте час, поки ситуація не стала невиправною. Обов’язково розмовляйте один з одним, обговорюйте, не мовчіть. Довести ситуацію до розлучення – це дуже погано. І розлучення – це погано. Бережіть свої родини і почуття".
Олександра Кучеренко приєдналася до слів колишнього чоловіка - зробила репост у своєму блозі з підписом: "Наш єдиний і останній коментар. Особисте залишиться особистим".
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Хто такий Дмитро Комаров?
Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програми "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.
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