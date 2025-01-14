"Уже не разом": журналістка розповіла, що сталося зі шлюбом Дмитра Комарова

Дмитро Комаров поки не прокоментував чуток про розрив зі своєю дружиною.

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Дмитро Комаров - стосунки з дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Комаров

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Дмитро Комаров давно не показувався з дружиною

З'явилися розмови про розлучення пари

Українська журналістка Наталія Тур припустила, що відомий ведучий Дмитро Комаров розлучився зі своєю дружиною Олександрою Кучеренко.

У новому випуску шоу "Тур зірками" Наталя звернула увагу на те, що Дмитро вже давно не з'являвся на публіці разом із дружиною.

Також Тур зазначила, що пара завжди приховувала свої стосунки, навіть весілля, до того ж за останні три роки у Дмитра та Олександри немає спільних знімків у соцмережах.

"Вони тримають своє особисте життя під сімома замками. Від початку повномасштабної війни вони не публікують спільних фото і не з'являються разом на подіях. Ймовірно, саме тому в якийсь момент почали з'являтися чутки, що Дмитро та Олександра вже не разом. Ба більше, на деяких знімках у Мережі Олександра з'являється без обручки на пальці і цим сильно тривожить шанувальників", - сказала журналістка.

Дивіться відео, в якому Наталя Тур висловилася про особисте життя Дмитра Комарова:

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Наталя Могилевська, яка приховує особу свого чоловіка і довго мовчала про те, що удочерила двох дітей, поспілкувалася зі своїми фанатами і дала пораду, як бути, якщо в шлюбі трапилася зрада.

А також у родині Валерія Меладзе сталася нова біда. Дочка артиста Софія Меладзе кілька років тому відкрила елітний ресторан Omela в Москві, який радував відвідувачів середземноморською кухнею. Але, виявилося, ресторан довелося закрити.

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Хто такий Дмитро Комаров? Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програми "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.

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